https://ria.ru/20220223/energoresursy-1774560703.html

СМИ: Финляндия готовится к прекращению поставок энергоресурсов из России

СМИ: Финляндия готовится к прекращению поставок энергоресурсов из России - РИА Новости, 24.02.2022

СМИ: Финляндия готовится к прекращению поставок энергоресурсов из России

Финляндия готовится к возможному прекращению поставок российских газа и нефти, пишут финские СМИ. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-23T17:32

2022-02-23T17:32

2022-02-24T01:52

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ХЕЛЬСИНКИ, 23 фев — РИА Новости. Финляндия готовится к возможному прекращению поставок российских газа и нефти, пишут финские СМИ.Как утверждается, Москва из-за эскалации ситуации на Украине может ограничить экспорт энергоресурсов в ЕС. Телекорпорация YLE сообщила, что замена российского газа на ТЭС и электростанциях на альтернативные виды топлива вряд ли создаст большие проблемы.Финляндия получает газ по двум основным маршрутам в примерно равных пропорциях: газопроводу из России и по трубопроводу из Эстонии. Исполнительный директор Gasgrid Finland, управляющей газовыми сетями в стране, Олли Сипиля заявил, что газа хватит даже при прекращении импорта из России, поскольку спрос может полностью удовлетворить газопровод из Эстонии Balticconnector. Кроме того, добавил он, существует возможность поставок СПГ.

https://ria.ru/20220223/italiya-1774550722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

цены на нефть, россия, швеция, лукойл, финляндия, спг, нефть