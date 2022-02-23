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СМИ: Финляндия готовится к прекращению поставок энергоресурсов из России
СМИ: Финляндия готовится к прекращению поставок энергоресурсов из России - РИА Новости, 24.02.2022
СМИ: Финляндия готовится к прекращению поставок энергоресурсов из России
Финляндия готовится к возможному прекращению поставок российских газа и нефти, пишут финские СМИ. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-23T17:32
2022-02-24T01:52
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 фев — РИА Новости. Финляндия готовится к возможному прекращению поставок российских газа и нефти, пишут финские СМИ.Как утверждается, Москва из-за эскалации ситуации на Украине может ограничить экспорт энергоресурсов в ЕС. Телекорпорация YLE сообщила, что замена российского газа на ТЭС и электростанциях на альтернативные виды топлива вряд ли создаст большие проблемы.Финляндия получает газ по двум основным маршрутам в примерно равных пропорциях: газопроводу из России и по трубопроводу из Эстонии. Исполнительный директор Gasgrid Finland, управляющей газовыми сетями в стране, Олли Сипиля заявил, что газа хватит даже при прекращении импорта из России, поскольку спрос может полностью удовлетворить газопровод из Эстонии Balticconnector. Кроме того, добавил он, существует возможность поставок СПГ.
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цены на нефть, россия, швеция, лукойл, финляндия, спг, нефть
17:32 23.02.2022 (обновлено: 01:52 24.02.2022)
 
СМИ: Финляндия готовится к прекращению поставок энергоресурсов из России

YLE: Финляндия готовится к возможному прекращению поставок энергоресурсов из России

© Flickr / HaprogФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© Flickr / Haprog
Флаг Финляндии
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 фев — РИА Новости. Финляндия готовится к возможному прекращению поставок российских газа и нефти, пишут финские СМИ.
Как утверждается, Москва из-за эскалации ситуации на Украине может ограничить экспорт энергоресурсов в ЕС.
Телекорпорация YLE сообщила, что замена российского газа на ТЭС и электростанциях на альтернативные виды топлива вряд ли создаст большие проблемы.
Финляндия получает газ по двум основным маршрутам в примерно равных пропорциях: газопроводу из России и по трубопроводу из Эстонии.
Исполнительный директор Gasgrid Finland, управляющей газовыми сетями в стране, Олли Сипиля заявил, что газа хватит даже при прекращении импорта из России, поскольку спрос может полностью удовлетворить газопровод из Эстонии Balticconnector. Кроме того, добавил он, существует возможность поставок СПГ.
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо
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Опубликовано: Петр Попадюк
 
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