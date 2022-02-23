https://ria.ru/20220223/energoresursy-1774560703.html
СМИ: Финляндия готовится к прекращению поставок энергоресурсов из России
СМИ: Финляндия готовится к прекращению поставок энергоресурсов из России - РИА Новости, 24.02.2022
СМИ: Финляндия готовится к прекращению поставок энергоресурсов из России
Финляндия готовится к возможному прекращению поставок российских газа и нефти, пишут финские СМИ. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-23T17:32
2022-02-23T17:32
2022-02-24T01:52
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 фев — РИА Новости. Финляндия готовится к возможному прекращению поставок российских газа и нефти, пишут финские СМИ.Как утверждается, Москва из-за эскалации ситуации на Украине может ограничить экспорт энергоресурсов в ЕС. Телекорпорация YLE сообщила, что замена российского газа на ТЭС и электростанциях на альтернативные виды топлива вряд ли создаст большие проблемы.Финляндия получает газ по двум основным маршрутам в примерно равных пропорциях: газопроводу из России и по трубопроводу из Эстонии. Исполнительный директор Gasgrid Finland, управляющей газовыми сетями в стране, Олли Сипиля заявил, что газа хватит даже при прекращении импорта из России, поскольку спрос может полностью удовлетворить газопровод из Эстонии Balticconnector. Кроме того, добавил он, существует возможность поставок СПГ.
https://ria.ru/20220223/italiya-1774550722.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, россия, швеция, лукойл, финляндия, спг, нефть
17:32 23.02.2022 (обновлено: 01:52 24.02.2022)
СМИ: Финляндия готовится к прекращению поставок энергоресурсов из России
YLE: Финляндия готовится к возможному прекращению поставок энергоресурсов из России
ХЕЛЬСИНКИ, 23 фев — РИА Новости.
Финляндия готовится к возможному прекращению поставок российских газа и нефти, пишут
финские СМИ.
Как утверждается, Москва из-за эскалации ситуации на Украине может ограничить экспорт энергоресурсов в ЕС.
Телекорпорация YLE сообщила, что замена российского газа на ТЭС и электростанциях на альтернативные виды топлива вряд ли создаст большие проблемы.
Финляндия
получает газ по двум основным маршрутам в примерно равных пропорциях: газопроводу из России и по трубопроводу из Эстонии.
Исполнительный директор Gasgrid Finland, управляющей газовыми сетями в стране, Олли Сипиля заявил, что газа хватит даже при прекращении импорта из России, поскольку спрос может полностью удовлетворить газопровод из Эстонии Balticconnector. Кроме того, добавил он, существует возможность поставок СПГ.
Опубликовано: Петр Попадюк