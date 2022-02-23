https://ria.ru/20220223/ekstraditsiya-1774525624.html

Европейская страна впервые выдала России криминального авторитета

Европейская страна впервые выдала России криминального авторитета - РИА Новости, 23.02.2022

Европейская страна впервые выдала России криминального авторитета

Европейская страна впервые выдала России криминального авторитета, речь идет о Степане Фурмане (Степе Мурманском), сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T13:17

2022-02-23T13:17

2022-02-23T15:10

в мире

португалия

москва

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

интерпол

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Европейская страна впервые выдала России криминального авторитета, речь идет о Степане Фурмане (Степе Мурманском), сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД России."В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Португалии экстрадирован гражданин России Степан Фурман. Впервые в истории европейская страна выдала России обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии", — сообщили в пресс-центре.Уточняется, что дело по статье 210.1 УК России ("Занятие высшего положения в преступной иерархии") было возбуждено в 2019 году. Фурман, неоднократно судимый, был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола и заочно арестован. В прошлом году его задержали в Португалии, а в среду, 23 февраля, он был передан российским правоохранителям в аэропорту Лиссабона для доставки в Москву.

https://ria.ru/20220222/pobeg-1774306112.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, португалия, москва, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), интерпол