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Европейская страна впервые выдала России криминального авторитета
Европейская страна впервые выдала России криминального авторитета - РИА Новости, 23.02.2022
Европейская страна впервые выдала России криминального авторитета
Европейская страна впервые выдала России криминального авторитета, речь идет о Степане Фурмане (Степе Мурманском), сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T13:17
2022-02-23T15:10
в мире
португалия
москва
россия
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интерпол
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Европейская страна впервые выдала России криминального авторитета, речь идет о Степане Фурмане (Степе Мурманском), сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД России."В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Португалии экстрадирован гражданин России Степан Фурман. Впервые в истории европейская страна выдала России обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии", — сообщили в пресс-центре.Уточняется, что дело по статье 210.1 УК России ("Занятие высшего положения в преступной иерархии") было возбуждено в 2019 году. Фурман, неоднократно судимый, был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола и заочно арестован. В прошлом году его задержали в Португалии, а в среду, 23 февраля, он был передан российским правоохранителям в аэропорту Лиссабона для доставки в Москву.
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в мире, португалия, москва, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), интерпол
13:17 23.02.2022 (обновлено: 15:10 23.02.2022)
 
Европейская страна впервые выдала России криминального авторитета

Из Португалии в Россию экстрадировали "авторитета" Степу Мурманского (Степана Фурмана)

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Европейская страна впервые выдала России криминального авторитета, речь идет о Степане Фурмане (Степе Мурманском), сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД России.
"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Португалии экстрадирован гражданин России Степан Фурман. Впервые в истории европейская страна выдала России обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии", — сообщили в пресс-центре.
Уточняется, что дело по статье 210.1 УК России ("Занятие высшего положения в преступной иерархии") было возбуждено в 2019 году. Фурман, неоднократно судимый, был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола и заочно арестован. В прошлом году его задержали в Португалии, а в среду, 23 февраля, он был передан российским правоохранителям в аэропорту Лиссабона для доставки в Москву.
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
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В Подмосковье из-под ареста сбежал "авторитет" Вася Бандит
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреПортугалияМоскваРоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Интерпол
 
 
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