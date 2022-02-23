https://ria.ru/20220223/donbass-1774566731.html

Кулеба заявил в ООН, что Киев не планирует военных операций в Донбассе

Кулеба заявил в ООН, что Киев не планирует военных операций в Донбассе - РИА Новости, 23.02.2022

Кулеба заявил в ООН, что Киев не планирует военных операций в Донбассе

Киев не ведет и не планирует военных операций в Донбассе, заявил на ГА ООН глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T18:20

2022-02-23T18:20

2022-02-23T22:51

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ООН, 23 фев - РИА Новости. Киев не ведет и не планирует военных операций в Донбассе, заявил на ГА ООН глава МИД Украины Дмитрий Кулеба."Мы решительно отвергаем все российские инсинуации о наступательных украинских операциях на Донбассе. Мы не проводим и не планируем таких действий", - сказал глава внешнеполитического ведомства Украины. Он подчеркнул приверженность Киева политическому урегулированию ситуации и стремлению к снижению напряженности.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/donetsk-1774568121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, ситуация в днр и лнр, дмитрий кулеба, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика