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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/donbass-1774566731.html
Кулеба заявил в ООН, что Киев не планирует военных операций в Донбассе
Кулеба заявил в ООН, что Киев не планирует военных операций в Донбассе - РИА Новости, 23.02.2022
Кулеба заявил в ООН, что Киев не планирует военных операций в Донбассе
Киев не ведет и не планирует военных операций в Донбассе, заявил на ГА ООН глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T18:20
2022-02-23T22:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
дмитрий кулеба
украина
донбасс
признание днр и лнр в россии
владимир зеленский
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ООН, 23 фев - РИА Новости. Киев не ведет и не планирует военных операций в Донбассе, заявил на ГА ООН глава МИД Украины Дмитрий Кулеба."Мы решительно отвергаем все российские инсинуации о наступательных украинских операциях на Донбассе. Мы не проводим и не планируем таких действий", - сказал глава внешнеполитического ведомства Украины. Он подчеркнул приверженность Киева политическому урегулированию ситуации и стремлению к снижению напряженности.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/donetsk-1774568121.html
https://ria.ru/20220223/obstrel-1774566917.html
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Петр Попадюк
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в мире, ситуация в днр и лнр, дмитрий кулеба, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
18:20 23.02.2022 (обновлено: 22:51 23.02.2022)
 
Кулеба заявил в ООН, что Киев не планирует военных операций в Донбассе

Глава МИД Украины Кулеба заявил в ООН, что Киев не планирует военных операций в Донбассе

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
ООН, 23 фев - РИА Новости. Киев не ведет и не планирует военных операций в Донбассе, заявил на ГА ООН глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Мы решительно отвергаем все российские инсинуации о наступательных украинских операциях на Донбассе. Мы не проводим и не планируем таких действий", - сказал глава внешнеполитического ведомства Украины. Он подчеркнул приверженность Киева политическому урегулированию ситуации и стремлению к снижению напряженности.
Баннер с флагом Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 18:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Донецке слышны звуки взрывов
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Осколки снарядов, которыми украинскими силовиками совершали обстрел в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 18:23
Военные ВСУ обстреляли трассу из Ясиноватой в Горловку, заявили в ДНР
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДмитрий КулебаУкраинаДонбассПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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