17:21 23.02.2022 (обновлено: 17:34 23.02.2022)
ВСУ обстреляли менее чем за 25 минут три населенных пункта в ДНР
В ДНР заявили об обстрелах Донецка, Зайцево и Широкой Балки со стороны ВСУ
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоврежденные в результате обстрела окна в здании школы в Донецке
ДОНЕЦК, 23 фев – РИА Новости. Украинские силовики менее чем за 25 минут обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике, в т.ч и Донецк, использовав также запрещенные минскими соглашениями вооружения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
С 16.07 до 16.30 было выпущено 44 снаряда по Донецку и населенным пунктам Зайцево и Широкая Балка, уточнила организация в своем Telegram-канале.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Дарья Буймова