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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/donbass-1774559575.html
ВСУ обстреляли менее чем за 25 минут три населенных пункта в ДНР
ВСУ обстреляли менее чем за 25 минут три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 23.02.2022
ВСУ обстреляли менее чем за 25 минут три населенных пункта в ДНР
Украинские силовики менее чем за 25 минут обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике, в т.ч и Донецк, использовав также запрещенные... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T17:21
2022-02-23T17:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
зайцево
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 23 фев – РИА Новости. Украинские силовики менее чем за 25 минут обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике, в т.ч и Донецк, использовав также запрещенные минскими соглашениями вооружения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).С 16.07 до 16.30 было выпущено 44 снаряда по Донецку и населенным пунктам Зайцево и Широкая Балка, уточнила организация в своем Telegram-канале.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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в мире, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, зайцево, донецкая народная республика, россия
17:21 23.02.2022 (обновлено: 17:34 23.02.2022)
 
ВСУ обстреляли менее чем за 25 минут три населенных пункта в ДНР

В ДНР заявили об обстрелах Донецка, Зайцево и Широкой Балки со стороны ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоврежденные в результате обстрела окна в здании школы в Донецке
Поврежденные в результате обстрела окна в здании школы в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 23 фев – РИА Новости. Украинские силовики менее чем за 25 минут обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике, в т.ч и Донецк, использовав также запрещенные минскими соглашениями вооружения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
С 16.07 до 16.30 было выпущено 44 снаряда по Донецку и населенным пунктам Зайцево и Широкая Балка, уточнила организация в своем Telegram-канале.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинЗайцевоДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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