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ВСУ обстреляли менее чем за 25 минут три населенных пункта в ДНР

ВСУ обстреляли менее чем за 25 минут три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 23.02.2022

ВСУ обстреляли менее чем за 25 минут три населенных пункта в ДНР

Украинские силовики менее чем за 25 минут обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике, в т.ч и Донецк, использовав также запрещенные... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T17:21

2022-02-23T17:21

2022-02-23T17:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

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владимир путин

зайцево

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 23 фев – РИА Новости. Украинские силовики менее чем за 25 минут обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике, в т.ч и Донецк, использовав также запрещенные минскими соглашениями вооружения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).С 16.07 до 16.30 было выпущено 44 снаряда по Донецку и населенным пунктам Зайцево и Широкая Балка, уточнила организация в своем Telegram-канале.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, зайцево, донецкая народная республика, россия