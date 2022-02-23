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В ДНР заявили о семи нарушениях перемирия со стороны ВСУ за два часа

В ДНР заявили о семи нарушениях перемирия со стороны ВСУ за два часа - РИА Новости, 23.02.2022

В ДНР заявили о семи нарушениях перемирия со стороны ВСУ за два часа

Менее чем за два часа украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой народной республике, в том числе используя запрещенные снаряды,... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T17:01

2022-02-23T17:01

2022-02-23T18:02

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Менее чем за два часа украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой народной республике, в том числе используя запрещенные снаряды, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Обстрелам подверглись населенные пункты Старомихайловка, Григоровка, Михайловка, Пантелеймоновка, Горловка, Сигнальное и Веселое. Их зафиксировали в период с 14:15 до 16:05. Согласно информации представительства, по населенным пунктам выпустили 75 мин калибра 120 миллиметров.В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как отметил глава государства, мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе: ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. В случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет лежать на киевском режиме, сказал Путин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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