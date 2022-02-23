17:01 23.02.2022 (обновлено: 18:02 23.02.2022)
В ДНР заявили о семи нарушениях перемирия со стороны ВСУ за два часа
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по территории республики 75 мин за два часа
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники Народной милиции ДНР в Петровском районе Донецка
Сотрудники Народной милиции ДНР в Петровском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Менее чем за два часа украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой народной республике, в том числе используя запрещенные снаряды, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрелам подверглись населенные пункты Старомихайловка, Григоровка, Михайловка, Пантелеймоновка, Горловка, Сигнальное и Веселое. Их зафиксировали в период с 14:15 до 16:05. Согласно информации представительства, по населенным пунктам выпустили 75 мин калибра 120 миллиметров.
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как отметил глава государства, мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе: ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. В случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет лежать на киевском режиме, сказал Путин.
Опубликовано: Дарья Буймова