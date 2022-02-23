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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/donbass-1774556857.html
В ДНР заявили о семи нарушениях перемирия со стороны ВСУ за два часа
В ДНР заявили о семи нарушениях перемирия со стороны ВСУ за два часа - РИА Новости, 23.02.2022
В ДНР заявили о семи нарушениях перемирия со стороны ВСУ за два часа
Менее чем за два часа украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой народной республике, в том числе используя запрещенные снаряды,... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T17:01
2022-02-23T18:02
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Менее чем за два часа украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой народной республике, в том числе используя запрещенные снаряды, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Обстрелам подверглись населенные пункты Старомихайловка, Григоровка, Михайловка, Пантелеймоновка, Горловка, Сигнальное и Веселое. Их зафиксировали в период с 14:15 до 16:05. Согласно информации представительства, по населенным пунктам выпустили 75 мин калибра 120 миллиметров.В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как отметил глава государства, мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе: ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. В случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет лежать на киевском режиме, сказал Путин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
17:01 23.02.2022 (обновлено: 18:02 23.02.2022)
 
В ДНР заявили о семи нарушениях перемирия со стороны ВСУ за два часа

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по территории республики 75 мин за два часа

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники Народной милиции ДНР в Петровском районе Донецка
Сотрудники Народной милиции ДНР в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники Народной милиции ДНР в Петровском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Менее чем за два часа украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой народной республике, в том числе используя запрещенные снаряды, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрелам подверглись населенные пункты Старомихайловка, Григоровка, Михайловка, Пантелеймоновка, Горловка, Сигнальное и Веселое. Их зафиксировали в период с 14:15 до 16:05. Согласно информации представительства, по населенным пунктам выпустили 75 мин калибра 120 миллиметров.
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как отметил глава государства, мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе: ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. В случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет лежать на киевском режиме, сказал Путин.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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