https://ria.ru/20220223/donbass-1774551429.html

СК установил 85 украинцев, причастных к незаконным приказам о войне

СК установил 85 украинцев, причастных к незаконным приказам о войне - РИА Новости, 23.02.2022

СК установил 85 украинцев, причастных к незаконным приказам о войне

Следственный комитет РФ установил 85 лиц из рядов Вооруженных сил Украины и других структур страны, кто отдает и исполняет приказы о применении запрещенных... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T16:23

2022-02-23T16:23

2022-02-23T16:49

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ситуация в днр и лнр

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владимир путин

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Следственный комитет РФ установил 85 лиц из рядов Вооруженных сил Украины и других структур страны, кто отдает и исполняет приказы о применении запрещенных средств ведения войны в Донбассе, сообщается на сайте ведомства."Российским следствием зафиксированы сотни таких фактов, квалифицируемых как применение запрещенных средств и методов ведения войны. На основе задокументированных фактов возбуждено и расследуется более 400 уголовных дел о событиях на территории Донбасса. В ходе следствия уже установлены конкретные лица - те, кто отдают преступные приказы, и те, кто их исполняет. В настоящее время следствием установлена причастность к совершению этих преступлений 85 лиц из числа военнослужащих ВСУ и других силовых структур Украины", - говорится в сообщении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ситуация в днр и лнр, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины