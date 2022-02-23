16:23 23.02.2022 (обновлено: 16:49 23.02.2022)
СК установил 85 украинцев, причастных к незаконным приказам о войне
СК выявил 85 лиц с Украины, отдающих и выполняющих приказы о запрещенных средствах войны
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Следственный комитет РФ установил 85 лиц из рядов Вооруженных сил Украины и других структур страны, кто отдает и исполняет приказы о применении запрещенных средств ведения войны в Донбассе, сообщается на сайте ведомства.
"Российским следствием зафиксированы сотни таких фактов, квалифицируемых как применение запрещенных средств и методов ведения войны. На основе задокументированных фактов возбуждено и расследуется более 400 уголовных дел о событиях на территории Донбасса. В ходе следствия уже установлены конкретные лица - те, кто отдают преступные приказы, и те, кто их исполняет. В настоящее время следствием установлена причастность к совершению этих преступлений 85 лиц из числа военнослужащих ВСУ и других силовых структур Украины", - говорится в сообщении.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Дарья Буймова