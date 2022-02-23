14:59 23.02.2022 (обновлено: 15:21 23.02.2022)
В ДНР ежедневно выявляют диверсантов, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин не исключил новых терактов в республике
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин и первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак в Донецке
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. В ДНР ежедневно выявляют спящие ячейки и диверсионные группы, новые теракты не исключены, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Буквально ежедневно выявляются и спящие ячейки, и диверсионные группы. Что касается террористических актов, то они возможны, потому что мы имеем дело с оставшейся частью Украины, которая агрессивна", - сказал Пушилин в ходе пресс-конференции.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Дарья Буймова