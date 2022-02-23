14:30 23.02.2022 (обновлено: 14:41 23.02.2022)
В ЛНР не исключили, что ВСУ применят "Грады"
В ЛНР не исключили, что ВСУ применят "Грады" при обстрелах республики
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ЛНР на мосту возле КПВВ "Станица Луганская"
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ЛНР на мосту возле КПВВ "Станица Луганская". Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Украины могут применить реактивные системы залпового огня "Град" при обстрелах территории республики, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что в результате артобстрела села под Луганском были повреждены жилые дома. В ЛНР заявили о том, что ситуация на линии соприкосновения остается критической.
"По данным нашей разведки 22 февраля в район населенного пункта Ольховое (под контролем Киева – ред.) выведены три единицы РСЗО БМ-21 "Град" из состава 26-й артиллерийской бригады (ВС Украины – ред.). В связи с этим ожидаем удары противника с применением реактивной артиллерии по населенным пунктам республики", - заявил Филипоненко.
Он уточнил, что также в районе подконтрольной Киеву Новозвановки в Донбассе зафиксировано расположение позиций минометной батареи украинских силовиков, а в Троицком ВСУ разместили четыре гаубицы Д-300 калибром 122 миллиметра.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Дарья Буймова