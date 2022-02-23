13:37 23.02.2022 (обновлено: 13:39 23.02.2022)
Украинские силовики обстреляли Паньковку, заявили в ЛНР
В ЛНР заявили об обстреле Паньковки со стороны ВСУ и повреждении жилого дома
© РИА Новости / Олеся Потапова / Перейти в фотобанкПредставители ЛНР в СЦКК фиксируют последствия обстрелов в городе Александровск
Представители ЛНР в СЦКК фиксируют последствия обстрелов в городе Александровск. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли населенный пункт Паньковка в Луганской народной республике, поврежден жилой дом, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
"В результате обстрела со стороны ВФУ повреждено одно домостроение", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Как отмечается, обстрелы населенного пункта были зафиксированы в 12.28 (время совпадает с мск).
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.
США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними. Сирия напротив выразила готовность признать ДНР и ЛНР и работать над установлением дипломатических отношений.
Во вторник утром Пушилин сообщил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе не меняется: продолжаются обстрелы и провокационные действия со стороны вооруженных формирований Украины. По данным Народной милиции ДНР, украинские силовики усилили группировку ПВО в регионе, развернув там зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1".
Опубликовано: Дарья Буймова