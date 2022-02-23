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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/donbass-1774528027.html
Украинские силовики обстреляли Паньковку, заявили в ЛНР
Украинские силовики обстреляли Паньковку, заявили в ЛНР - РИА Новости, 23.02.2022
Украинские силовики обстреляли Паньковку, заявили в ЛНР
Украинские силовики обстреляли населенный пункт Паньковка в Луганской народной республике, поврежден жилой дом, заявило представительство ЛНР в Совместном... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T13:37
2022-02-23T13:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
джо байден
андрей руденко
ростовская область
киев
россия
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ЛУГАНСК, 23 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли населенный пункт Паньковка в Луганской народной республике, поврежден жилой дом, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК)."В результате обстрела со стороны ВФУ повреждено одно домостроение", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Как отмечается, обстрелы населенного пункта были зафиксированы в 12.28 (время совпадает с мск).Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними. Сирия напротив выразила готовность признать ДНР и ЛНР и работать над установлением дипломатических отношений.Во вторник утром Пушилин сообщил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе не меняется: продолжаются обстрелы и провокационные действия со стороны вооруженных формирований Украины. По данным Народной милиции ДНР, украинские силовики усилили группировку ПВО в регионе, развернув там зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир зеленский, джо байден, андрей руденко, ростовская область, киев, россия, нато, бук (зенитный ракетный комплекс), ситуация в днр и лнр
13:37 23.02.2022 (обновлено: 13:39 23.02.2022)
 
Украинские силовики обстреляли Паньковку, заявили в ЛНР

В ЛНР заявили об обстреле Паньковки со стороны ВСУ и повреждении жилого дома

© РИА Новости / Олеся Потапова / Перейти в фотобанкПредставители ЛНР в СЦКК фиксируют последствия обстрелов в городе Александровск
Представители ЛНР в СЦКК фиксируют последствия обстрелов в городе Александровск - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Олеся Потапова
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Представители ЛНР в СЦКК фиксируют последствия обстрелов в городе Александровск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли населенный пункт Паньковка в Луганской народной республике, поврежден жилой дом, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
"В результате обстрела со стороны ВФУ повреждено одно домостроение", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Как отмечается, обстрелы населенного пункта были зафиксированы в 12.28 (время совпадает с мск).
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 13:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ за пять минут обстреляли два населенных пункта в ДНР
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.
США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними. Сирия напротив выразила готовность признать ДНР и ЛНР и работать над установлением дипломатических отношений.
Во вторник утром Пушилин сообщил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе не меняется: продолжаются обстрелы и провокационные действия со стороны вооруженных формирований Украины. По данным Народной милиции ДНР, украинские силовики усилили группировку ПВО в регионе, развернув там зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1".
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДжо БайденАндрей РуденкоРостовская областьКиевРоссияНАТОБук (зенитный ракетный комплекс)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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