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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/donbass-1774505125.html
Главы ЛНР и ДНР сообщили о возможном росте числа эвакуируемых
Главы ЛНР и ДНР сообщили о возможном росте числа эвакуируемых - РИА Новости, 23.02.2022
Главы ЛНР и ДНР сообщили о возможном росте числа эвакуируемых
Главы ЛНР и ДНР сообщили, что в случае ухудшения оперативной обстановки число эвакуируемых достигнет полумиллиона человек, сообщил врио главы МЧС РФ Александр... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T10:39
2022-02-23T10:47
обострение ситуации в днр и лнр
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Главы ЛНР и ДНР сообщили, что в случае ухудшения оперативной обстановки число эвакуируемых достигнет полумиллиона человек, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян на селекторном совещании ЕР в Ростове-на-Дону.По его словам, в настоящее время никаких организационных проблем с размещением беженцев нет."Мы фиксируем, что поток чуть уменьшился. Два главы написали на меня письма, что в случае ухудшения оперативной обстановки, количество эвакуированных людей будет полмиллиона", - сказал он.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774455161.html
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Дарья Буймова
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общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс
10:39 23.02.2022 (обновлено: 10:47 23.02.2022)
 
Главы ЛНР и ДНР сообщили о возможном росте числа эвакуируемых

Главы ЛНР и ДНР сообщили о возможном росте числа эвакуируемых из Донбасса

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ помогает нести вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, прибывшим Белгород
Сотрудник МЧС РФ помогает нести вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, прибывшим Белгород - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Главы ЛНР и ДНР сообщили, что в случае ухудшения оперативной обстановки число эвакуируемых достигнет полумиллиона человек, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян на селекторном совещании ЕР в Ростове-на-Дону.
По его словам, в настоящее время никаких организационных проблем с размещением беженцев нет.
Гуманитарная помощь для беженцев из Донбасса. Видео МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 21:00
Беженцы из ДНР и ЛНР разместились почти в 15 регионах
"Мы фиксируем, что поток чуть уменьшился. Два главы написали на меня письма, что в случае ухудшения оперативной обстановки, количество эвакуированных людей будет полмиллиона", - сказал он.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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