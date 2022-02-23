https://ria.ru/20220223/donbass-1774505125.html
Главы ЛНР и ДНР сообщили о возможном росте числа эвакуируемых
Главы ЛНР и ДНР сообщили о возможном росте числа эвакуируемых - РИА Новости, 23.02.2022
Главы ЛНР и ДНР сообщили о возможном росте числа эвакуируемых
Главы ЛНР и ДНР сообщили, что в случае ухудшения оперативной обстановки число эвакуируемых достигнет полумиллиона человек, сообщил врио главы МЧС РФ Александр... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T10:39
2022-02-23T10:39
2022-02-23T10:47
обострение ситуации в днр и лнр
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Главы ЛНР и ДНР сообщили, что в случае ухудшения оперативной обстановки число эвакуируемых достигнет полумиллиона человек, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян на селекторном совещании ЕР в Ростове-на-Дону.По его словам, в настоящее время никаких организационных проблем с размещением беженцев нет."Мы фиксируем, что поток чуть уменьшился. Два главы написали на меня письма, что в случае ухудшения оперативной обстановки, количество эвакуированных людей будет полмиллиона", - сказал он.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс
10:39 23.02.2022 (обновлено: 10:47 23.02.2022)
Главы ЛНР и ДНР сообщили о возможном росте числа эвакуируемых
Главы ЛНР и ДНР сообщили о возможном росте числа эвакуируемых из Донбасса