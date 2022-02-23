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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/donbass-1774501538.html
ВСУ выпустили по ДНР 826 боеприпасов за сутки, заявили в ДНР
ВСУ выпустили по ДНР 826 боеприпасов за сутки, заявили в ДНР - РИА Новости, 23.02.2022
ВСУ выпустили по ДНР 826 боеприпасов за сутки, заявили в ДНР
Украинские силовики в течение минувших суток выпустили по территории Донецкой народной республики 826 различных боеприпасов, сказал журналистам представитель... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T10:13
2022-02-23T10:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские силовики в течение минувших суток выпустили по территории Донецкой народной республики 826 различных боеприпасов, сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР."За прошедшие сутки противник 65 раз открывал огонь по территории Донецкой народной республики. Из них 46 раз с применением реактивных систем залпового огня, 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых миномётов и танков, выпустив 512 снарядов и мин... Применялись различные типы гранатомётов и стрелковое оружие. Всего по территории ДНР выпущено более 826 снарядов, мин и гранат. Под обстрелы попали районы 29 населённых пунктов республики", - сказал представитель ведомства.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/dnr-1774502202.html
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2022
Дарья Буймова
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в мире, донбасс, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
10:13 23.02.2022 (обновлено: 10:28 23.02.2022)
 
ВСУ выпустили по ДНР 826 боеприпасов за сутки, заявили в ДНР

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по республике 826 боеприпасов за сутки

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские силовики в течение минувших суток выпустили по территории Донецкой народной республики 826 различных боеприпасов, сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.
"За прошедшие сутки противник 65 раз открывал огонь по территории Донецкой народной республики. Из них 46 раз с применением реактивных систем залпового огня, 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых миномётов и танков, выпустив 512 снарядов и мин... Применялись различные типы гранатомётов и стрелковое оружие. Всего по территории ДНР выпущено более 826 снарядов, мин и гранат. Под обстрелы попали районы 29 населённых пунктов республики", - сказал представитель ведомства.
Поврежденные в результате обстрела окна в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 10:17
В ДНР сообщили о гибели трех мирных жителей за сутки из-за агрессии ВСУ
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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