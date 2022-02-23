10:13 23.02.2022 (обновлено: 10:28 23.02.2022)
ВСУ выпустили по ДНР 826 боеприпасов за сутки, заявили в ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по республике 826 боеприпасов за сутки
© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские силовики в течение минувших суток выпустили по территории Донецкой народной республики 826 различных боеприпасов, сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.
"За прошедшие сутки противник 65 раз открывал огонь по территории Донецкой народной республики. Из них 46 раз с применением реактивных систем залпового огня, 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых миномётов и танков, выпустив 512 снарядов и мин... Применялись различные типы гранатомётов и стрелковое оружие. Всего по территории ДНР выпущено более 826 снарядов, мин и гранат. Под обстрелы попали районы 29 населённых пунктов республики", - сказал представитель ведомства.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Дарья Буймова