https://ria.ru/20220223/donbass-1774501538.html

ВСУ выпустили по ДНР 826 боеприпасов за сутки, заявили в ДНР

ВСУ выпустили по ДНР 826 боеприпасов за сутки, заявили в ДНР - РИА Новости, 23.02.2022

ВСУ выпустили по ДНР 826 боеприпасов за сутки, заявили в ДНР

Украинские силовики в течение минувших суток выпустили по территории Донецкой народной республики 826 различных боеприпасов, сказал журналистам представитель... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T10:13

2022-02-23T10:13

2022-02-23T10:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские силовики в течение минувших суток выпустили по территории Донецкой народной республики 826 различных боеприпасов, сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР."За прошедшие сутки противник 65 раз открывал огонь по территории Донецкой народной республики. Из них 46 раз с применением реактивных систем залпового огня, 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых миномётов и танков, выпустив 512 снарядов и мин... Применялись различные типы гранатомётов и стрелковое оружие. Всего по территории ДНР выпущено более 826 снарядов, мин и гранат. Под обстрелы попали районы 29 населённых пунктов республики", - сказал представитель ведомства.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/dnr-1774502202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донбасс, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр