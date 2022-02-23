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ВСУ разместили танки вблизи Воздвиженки в Донбассе, заявили в ДНР
ВСУ разместили танки вблизи Воздвиженки в Донбассе, заявили в ДНР - РИА Новости, 23.02.2022
ВСУ разместили танки вблизи Воздвиженки в Донбассе, заявили в ДНР
Украинские силовики разместили танки у населённого пункта Воздвиженка в Донбассе, сообщил журналистам представитель Народной милиции Донецкой народной... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T10:11
2022-02-23T10:21
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские силовики разместили танки у населённого пункта Воздвиженка в Донбассе, сообщил журналистам представитель Народной милиции Донецкой народной республики."Боевики... разместили семь танков Т-64 вблизи Воздвиженки и две боевые бронированные машины вблизи Майорска. Боевики... разместили одну боевую машину пехоты БМП-1 вблизи Новотроицкого", - сказал представитель ведомства.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, донбасс
10:11 23.02.2022 (обновлено: 10:21 23.02.2022)
 
ВСУ разместили танки вблизи Воздвиженки в Донбассе, заявили в ДНР

Народная милиция ДНР: ВСУ разместили танки вблизи Воздвиженки в Донбассе

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинская военная техника
Украинская военная техника - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинская военная техника. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские силовики разместили танки у населённого пункта Воздвиженка в Донбассе, сообщил журналистам представитель Народной милиции Донецкой народной республики.
"Боевики... разместили семь танков Т-64 вблизи Воздвиженки и две боевые бронированные машины вблизи Майорска. Боевики... разместили одну боевую машину пехоты БМП-1 вблизи Новотроицкого", - сказал представитель ведомства.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Участник акции протеста против возможного вторжения России на Украину напротив Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
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"Пока не покатятся танки": Белый дом высказался о кризисе вокруг Украины
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаДонбасс
 
 
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