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В ДНР заявили об обстреле трех населенных пунктов со стороны ВСУ

В ДНР заявили об обстреле трех населенных пунктов со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.02.2022

В ДНР заявили об обстреле трех населенных пунктов со стороны ВСУ

Украинские силовики менее чем за час произвели обстрел по трем населенным пунктам в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T09:24

2022-02-23T09:24

2022-02-23T09:28

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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские силовики менее чем за час произвели обстрел по трем населенным пунктам в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно заявлению ДНР, обстрелу подверглись населенные пункты Заиченко (в 07.20) и Саханка в (07.37). По ним были выпущены по 12 снарядов калибром 122 и 120 миллиметров. В 08.00 был зафиксирован обстрел населенного пункта Шевченко, по которому было выпущено 16 снарядов калибром 122 миллиметров.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика