https://ria.ru/20220223/diversanty-1774583233.html

СК возбудил дело из-за пересечения диверсантами Украины границы России

СК возбудил дело из-за пересечения диверсантами Украины границы России - РИА Новости, 23.02.2022

СК возбудил дело из-за пересечения диверсантами Украины границы России

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям из-за незаконного пересечения украинскими диверсантами российской границы в Ростовской области,... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T20:44

2022-02-23T20:44

2022-02-23T22:50

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

владимир зеленский

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тарасовский район

донецкая народная республика

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям из-за незаконного пересечения украинскими диверсантами российской границы в Ростовской области, говорится на сайте ведомства.Установлено, что 21 февраля представители ВСУ, следуя с территории Украины на двух БМП, незаконно пересекли госграницу России около хутора Патроновка Тарасовского района Ростовской области."После чего указанная группа была остановлена сотрудниками пограничной службы Российской Федерации вблизи хутора Патроновка Тарасовского района Ростовской области и при оказании вооруженного сопротивления уничтожена ответным огнем", — добавили в СК.Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК ("Посягательство на жизнь военнослужащих"; наказание по ней — до шести лет тюрьмы) и части три статьи 322 УК ("Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации"; наказание — вплоть до пожизненного лишения свободы).Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. С просьбами признать независимость республик к президенту России обратились их руководители.В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, тарасовский район, донецкая народная республика, россия