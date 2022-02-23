Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220223/diversanty-1774583233.html
СК возбудил дело из-за пересечения диверсантами Украины границы России
СК возбудил дело из-за пересечения диверсантами Украины границы России - РИА Новости, 23.02.2022
СК возбудил дело из-за пересечения диверсантами Украины границы России
Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям из-за незаконного пересечения украинскими диверсантами российской границы в Ростовской области,... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T20:44
2022-02-23T22:50
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
тарасовский район
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773821719_0:102:2746:1647_1920x0_80_0_0_cccb848508c63eb2351dd4a48883b29d.jpg
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям из-за незаконного пересечения украинскими диверсантами российской границы в Ростовской области, говорится на сайте ведомства.Установлено, что 21 февраля представители ВСУ, следуя с территории Украины на двух БМП, незаконно пересекли госграницу России около хутора Патроновка Тарасовского района Ростовской области."После чего указанная группа была остановлена сотрудниками пограничной службы Российской Федерации вблизи хутора Патроновка Тарасовского района Ростовской области и при оказании вооруженного сопротивления уничтожена ответным огнем", — добавили в СК.Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК ("Посягательство на жизнь военнослужащих"; наказание по ней — до шести лет тюрьмы) и части три статьи 322 УК ("Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации"; наказание — вплоть до пожизненного лишения свободы).Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. С просьбами признать независимость республик к президенту России обратились их руководители.В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220221/plen-1774122206.html
https://ria.ru/20220221/bmp-1774176547.html
тарасовский район
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773821719_0:14:2365:1788_1920x0_80_0_0_54cebf146f4ba45c265800acab7b3416.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, тарасовский район, донецкая народная республика, россия
20:44 23.02.2022 (обновлено: 22:50 23.02.2022)
 
СК возбудил дело из-за пересечения диверсантами Украины границы России

СК возбудил уголовное дело из-за пересечения украинскими диверсантами границы России

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям из-за незаконного пересечения украинскими диверсантами российской границы в Ростовской области, говорится на сайте ведомства.
Установлено, что 21 февраля представители ВСУ, следуя с территории Украины на двух БМП, незаконно пересекли госграницу России около хутора Патроновка Тарасовского района Ростовской области.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 17:36
Российские военные взяли в плен украинского диверсанта
"После чего указанная группа была остановлена сотрудниками пограничной службы Российской Федерации вблизи хутора Патроновка Тарасовского района Ростовской области и при оказании вооруженного сопротивления уничтожена ответным огнем", — добавили в СК.
Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК ("Посягательство на жизнь военнослужащих"; наказание по ней — до шести лет тюрьмы) и части три статьи 322 УК ("Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации"; наказание — вплоть до пожизненного лишения свободы).
Украинские БМП, уничтоженные на территории России. Кадры ФСБ РФ
21 февраля, 21:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Опубликовано видео с места уничтожения украинских БМП
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. С просьбами признать независимость республик к президенту России обратились их руководители.
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
Посмотреть
Опубликовано: Петр Попадюк
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)В миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинТарасовский районДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала