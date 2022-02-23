20:44 23.02.2022 (обновлено: 22:50 23.02.2022)
СК возбудил дело из-за пересечения диверсантами Украины границы России
СК возбудил уголовное дело из-за пересечения украинскими диверсантами границы России
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям из-за незаконного пересечения украинскими диверсантами российской границы в Ростовской области, говорится на сайте ведомства.
Установлено, что 21 февраля представители ВСУ, следуя с территории Украины на двух БМП, незаконно пересекли госграницу России около хутора Патроновка Тарасовского района Ростовской области.
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"После чего указанная группа была остановлена сотрудниками пограничной службы Российской Федерации вблизи хутора Патроновка Тарасовского района Ростовской области и при оказании вооруженного сопротивления уничтожена ответным огнем", — добавили в СК.
Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК ("Посягательство на жизнь военнослужащих"; наказание по ней — до шести лет тюрьмы) и части три статьи 322 УК ("Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации"; наказание — вплоть до пожизненного лишения свободы).
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. С просьбами признать независимость республик к президенту России обратились их руководители.
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Опубликовано: Петр Попадюк