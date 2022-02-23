https://ria.ru/20220223/diplomatiya-1774549001.html

Во Франции оценили возможность встречи Путина и Байдена

Во Франции оценили возможность встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 23.02.2022

Во Франции оценили возможность встречи Путина и Байдена

Саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена мог состояться при выполнении ряда условий, но в нынешней ситуации его проведение невозможно, заявил... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T16:03

2022-02-23T16:03

2022-02-23T16:12

в мире

владимир путин

джо байден

эммануэль макрон

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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ПАРИЖ, 23 фев - РИА Новости. Саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена мог состояться при выполнении ряда условий, но в нынешней ситуации его проведение невозможно, заявил в среду официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, обе стороны приняли предложение. Отмечается, что саммит может пройти только в том случае, "если Россия не вторгнется на Украину". Подобные планы по эскалации Россия категорически отвергает."Для проведения этого саммита было несколько условий. Первое из них - что он будет хорошо подготовлен заранее. Второе - что вторжения России на Украину не будет. Однако Россия создала условия для вторжения, поэтому в такой ситуации саммит провести нельзя", - сказал Атталь на брифинге.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220223/politika-1774493220.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, джо байден, эммануэль макрон, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика