16:03 23.02.2022 (обновлено: 16:12 23.02.2022)
Во Франции оценили возможность встречи Путина и Байдена
Во Франции заявили, что проведение саммита Путина и Байдена в нынешней ситуации невозможно
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден. Архивное фото
ПАРИЖ, 23 фев - РИА Новости. Саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена мог состояться при выполнении ряда условий, но в нынешней ситуации его проведение невозможно, заявил в среду официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, обе стороны приняли предложение. Отмечается, что саммит может пройти только в том случае, "если Россия не вторгнется на Украину". Подобные планы по эскалации Россия категорически отвергает.
"Для проведения этого саммита было несколько условий. Первое из них - что он будет хорошо подготовлен заранее. Второе - что вторжения России на Украину не будет. Однако Россия создала условия для вторжения, поэтому в такой ситуации саммит провести нельзя", - сказал Атталь на брифинге.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Дарья Буймова