Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220223/diplomatiya-1774549001.html
Во Франции оценили возможность встречи Путина и Байдена
Во Франции оценили возможность встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 23.02.2022
Во Франции оценили возможность встречи Путина и Байдена
Саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена мог состояться при выполнении ряда условий, но в нынешней ситуации его проведение невозможно, заявил... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T16:03
2022-02-23T16:12
в мире
владимир путин
джо байден
эммануэль макрон
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737266169_0:0:2822:1588_1920x0_80_0_0_a42b558dbdce14a363cf0e6b2733dffd.jpg
ПАРИЖ, 23 фев - РИА Новости. Саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена мог состояться при выполнении ряда условий, но в нынешней ситуации его проведение невозможно, заявил в среду официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, обе стороны приняли предложение. Отмечается, что саммит может пройти только в том случае, "если Россия не вторгнется на Украину". Подобные планы по эскалации Россия категорически отвергает."Для проведения этого саммита было несколько условий. Первое из них - что он будет хорошо подготовлен заранее. Второе - что вторжения России на Украину не будет. Однако Россия создала условия для вторжения, поэтому в такой ситуации саммит провести нельзя", - сказал Атталь на брифинге.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220223/politika-1774493220.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737266169_196:0:2622:1820_1920x0_80_0_0_ed23f2d2e5391f9be515413180b35157.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, джо байден, эммануэль макрон, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика
16:03 23.02.2022 (обновлено: 16:12 23.02.2022)
 
Во Франции оценили возможность встречи Путина и Байдена

Во Франции заявили, что проведение саммита Путина и Байдена в нынешней ситуации невозможно

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 23 фев - РИА Новости. Саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена мог состояться при выполнении ряда условий, но в нынешней ситуации его проведение невозможно, заявил в среду официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, обе стороны приняли предложение. Отмечается, что саммит может пройти только в том случае, "если Россия не вторгнется на Украину". Подобные планы по эскалации Россия категорически отвергает.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 08:18В мире
Белый дом: встреча с Путиным в ближайших планах Байдена больше не значится
"Для проведения этого саммита было несколько условий. Первое из них - что он будет хорошо подготовлен заранее. Второе - что вторжения России на Украину не будет. Однако Россия создала условия для вторжения, поэтому в такой ситуации саммит провести нельзя", - сказал Атталь на брифинге.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
Посмотреть
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреВладимир ПутинДжо БайденЭммануэль МакронДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала