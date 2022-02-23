Россия "отвергла" дипломатию, заявил Блинкен
Госсекретарь США Блинкен: Россия отвергла дипломатию для разрешения кризиса вокруг Украины
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА новости. Россия отвергла дипломатию для разрешения ситуации вокруг Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Проведение встречи с министром Лавровым для продолжения дипломатических усилиях, когда Россия отвергла дипломатию, не имеет смысла", — сказал Блинкен по итогам переговоров с главой МИД Украины в Вашингтоне.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Никита Стома