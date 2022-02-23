https://ria.ru/20220223/deeskalatsiya-1774479566.html

Генсек ООН призвал к деэскалации конфликта в Донбассе

Генсек ООН призвал к деэскалации конфликта в Донбассе - РИА Новости, 23.02.2022

Генсек ООН призвал к деэскалации конфликта в Донбассе

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал стороны украинского конфликта к немедленному прекращению огня. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T02:02

2022-02-23T02:02

2022-02-23T02:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

антониу гутерриш

оон

признание днр и лнр в россии

донбасс

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ООН, 23 фев — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал стороны украинского конфликта к немедленному прекращению огня."В этот критический момент я призываю к немедленному прекращению огня и восстановлению верховенства закона. Нам нужны сдержанность и разум. Нам нужна деэскалация сейчас", —сказал Гутерриш журналистам.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/vzryv-1774479019.html

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, антониу гутерриш, оон, признание днр и лнр в россии, донбасс