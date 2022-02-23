https://ria.ru/20220223/deeskalatsiya-1774479566.html
Генсек ООН призвал к деэскалации конфликта в Донбассе
Генсек ООН призвал к деэскалации конфликта в Донбассе - РИА Новости, 23.02.2022
Генсек ООН призвал к деэскалации конфликта в Донбассе
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал стороны украинского конфликта к немедленному прекращению огня. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T02:02
2022-02-23T02:02
2022-02-23T02:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
антониу гутерриш
оон
признание днр и лнр в россии
донбасс
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ООН, 23 фев — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал стороны украинского конфликта к немедленному прекращению огня."В этот критический момент я призываю к немедленному прекращению огня и восстановлению верховенства закона. Нам нужны сдержанность и разум. Нам нужна деэскалация сейчас", —сказал Гутерриш журналистам.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, антониу гутерриш, оон, признание днр и лнр в россии, донбасс
Генсек ООН призвал к деэскалации конфликта в Донбассе
Генсек ООН Гутерриш призвал стороны конфликта в Донбассе к немедленной деэскалации