Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/deeskalatsiya-1774479566.html
Генсек ООН призвал к деэскалации конфликта в Донбассе
Генсек ООН призвал к деэскалации конфликта в Донбассе - РИА Новости, 23.02.2022
Генсек ООН призвал к деэскалации конфликта в Донбассе
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал стороны украинского конфликта к немедленному прекращению огня. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T02:02
2022-02-23T02:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
антониу гутерриш
оон
признание днр и лнр в россии
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
ООН, 23 фев — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал стороны украинского конфликта к немедленному прекращению огня."В этот критический момент я призываю к немедленному прекращению огня и восстановлению верховенства закона. Нам нужны сдержанность и разум. Нам нужна деэскалация сейчас", —сказал Гутерриш журналистам.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/vzryv-1774479019.html
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, антониу гутерриш, оон, признание днр и лнр в россии, донбасс
02:02 23.02.2022
 
Генсек ООН призвал к деэскалации конфликта в Донбассе

Генсек ООН Гутерриш призвал стороны конфликта в Донбассе к немедленной деэскалации

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 фев — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал стороны украинского конфликта к немедленному прекращению огня.
"В этот критический момент я призываю к немедленному прекращению огня и восстановлению верховенства закона. Нам нужны сдержанность и разум. Нам нужна деэскалация сейчас", —сказал Гутерриш журналистам.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Последствия взрыва у телецентра в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
01:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР сообщили о теракте в Донецке
Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАнтониу ГутерришООНПризнание ДНР и ЛНР в РоссииДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала