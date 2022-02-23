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"Зеленые человечки на Украине": что произошло у Псаки с головой во время брифинга
Белый дом увидел "зеленых человечков" на Восточной Украине - РИА Новости, 23.02.2022
"Зеленые человечки на Украине": что произошло у Псаки с головой во время брифинга
США видят по всей Восточной Украине "зеленых человечков", которые не носят форму, но ведут себя как российские военные, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T02:33
2022-02-23T03:29
в мире
сша
украина
дженнифер псаки
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. США видят по всей Восточной Украине "зеленых человечков", которые не носят форму, но ведут себя как российские военные, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы назвали их зелеными человечками, потому что они не носят российской военной формы. Сейчас мы знаем, что они по всей Восточной Украине, и они, ну, не в униформе. Они ведут себя так, как вели бы себя российские военные", — сказала Псаки на брифинге.
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в мире, сша, украина, дженнифер псаки
02:33 23.02.2022 (обновлено: 03:29 23.02.2022)
 
Белый дом увидел "зеленых человечков" на Восточной Украине

Представитель Белого дома Псаки: США видят по всей Восточной Украине "зеленых человечков"

© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. США видят по всей Восточной Украине "зеленых человечков", которые не носят форму, но ведут себя как российские военные, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы назвали их зелеными человечками, потому что они не носят российской военной формы. Сейчас мы знаем, что они по всей Восточной Украине, и они, ну, не в униформе. Они ведут себя так, как вели бы себя российские военные", — сказала Псаки на брифинге.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения у села Новолуганское в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 08:00
Обострение в Донбассе обходится Украине в миллиарды долларов
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреСШАУкраинаДженнифер Псаки
 
 
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