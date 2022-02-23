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"Зеленые человечки на Украине": что произошло у Псаки с головой во время брифинга

Белый дом увидел "зеленых человечков" на Восточной Украине - РИА Новости, 23.02.2022

"Зеленые человечки на Украине": что произошло у Псаки с головой во время брифинга

США видят по всей Восточной Украине "зеленых человечков", которые не носят форму, но ведут себя как российские военные, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T02:33

2022-02-23T02:33

2022-02-23T03:29

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украина

дженнифер псаки

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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. США видят по всей Восточной Украине "зеленых человечков", которые не носят форму, но ведут себя как российские военные, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы назвали их зелеными человечками, потому что они не носят российской военной формы. Сейчас мы знаем, что они по всей Восточной Украине, и они, ну, не в униформе. Они ведут себя так, как вели бы себя российские военные", — сказала Псаки на брифинге.

https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html

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Никита Стома

в мире, сша, украина, дженнифер псаки