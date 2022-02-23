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СМИ: посла России пригласили в МИД Чехии для объяснения позиции по Украине

СМИ: посла России пригласили в МИД Чехии для объяснения позиции по Украине - РИА Новости, 23.02.2022

СМИ: посла России пригласили в МИД Чехии для объяснения позиции по Украине

Посол РФ в Праге Александр Змеевский в среду был приглашен в МИД Чехии для объяснения позиции России по ситуации на Украине, сообщило сетевое издание České... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T14:18

2022-02-23T14:18

2022-02-23T14:18

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ПРАГА, 23 фев – РИА Новости. Посол РФ в Праге Александр Змеевский в среду был приглашен в МИД Чехии для объяснения позиции России по ситуации на Украине, сообщило сетевое издание České noviny со ссылкой на дипведомство.РИА Новости пока не располагает комментариями посольства РФ в Праге по поводу этой информации."Посол РФ в Праге Александр Змеевский в среду был приглашен в МИД Чехии для объяснения позиции России по ситуации на Украине. Посла РФ принял замглавы МИД Мартин Смолек, встреча продолжалась около 25 минут", - говорится в сообщении издания без дальнейших подробностей.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними. Сирия напротив выразила готовность признать ДНР и ЛНР и работать над установлением дипломатических отношений.Российский президент Владимир Путин заявил ранее, что Россия предлагала решить проблему Донбасса путем мирных переговоров и реализации минских соглашений, но этот пункт утратил свою актуальность. По его словам, усилиями нынешних киевских властей минские договоренности были сведены к нулю. Он также добавил, что ситуация в Донбассе имеет свойство к обострению.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/priznanie-1774530718.html

https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774530084.html

https://ria.ru/20220222/donbass-1774430941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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