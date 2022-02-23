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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/chekhiya-1774531726.html
СМИ: посла России пригласили в МИД Чехии для объяснения позиции по Украине
СМИ: посла России пригласили в МИД Чехии для объяснения позиции по Украине - РИА Новости, 23.02.2022
СМИ: посла России пригласили в МИД Чехии для объяснения позиции по Украине
Посол РФ в Праге Александр Змеевский в среду был приглашен в МИД Чехии для объяснения позиции России по ситуации на Украине, сообщило сетевое издание České... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T14:18
2022-02-23T14:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мид чехии
прага
чехия
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
россия
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ПРАГА, 23 фев – РИА Новости. Посол РФ в Праге Александр Змеевский в среду был приглашен в МИД Чехии для объяснения позиции России по ситуации на Украине, сообщило сетевое издание České noviny со ссылкой на дипведомство.РИА Новости пока не располагает комментариями посольства РФ в Праге по поводу этой информации."Посол РФ в Праге Александр Змеевский в среду был приглашен в МИД Чехии для объяснения позиции России по ситуации на Украине. Посла РФ принял замглавы МИД Мартин Смолек, встреча продолжалась около 25 минут", - говорится в сообщении издания без дальнейших подробностей.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними. Сирия напротив выразила готовность признать ДНР и ЛНР и работать над установлением дипломатических отношений.Российский президент Владимир Путин заявил ранее, что Россия предлагала решить проблему Донбасса путем мирных переговоров и реализации минских соглашений, но этот пункт утратил свою актуальность. По его словам, усилиями нынешних киевских властей минские договоренности были сведены к нулю. Он также добавил, что ситуация в Донбассе имеет свойство к обострению.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/priznanie-1774530718.html
https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774530084.html
https://ria.ru/20220222/donbass-1774430941.html
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в мире, мид чехии, прага, чехия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, россия
14:18 23.02.2022
 
СМИ: посла России пригласили в МИД Чехии для объяснения позиции по Украине

Посла России Змеевского пригласили в МИД Чехии для объяснения позиции Москвы по Украине

© AP Photo / Petr David JosekАвтомобиль посольства России у здания МИД Чехии в Праге
Автомобиль посольства России у здания МИД Чехии в Праге - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© AP Photo / Petr David Josek
Автомобиль посольства России у здания МИД Чехии в Праге
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ПРАГА, 23 фев – РИА Новости. Посол РФ в Праге Александр Змеевский в среду был приглашен в МИД Чехии для объяснения позиции России по ситуации на Украине, сообщило сетевое издание České noviny со ссылкой на дипведомство.
РИА Новости пока не располагает комментариями посольства РФ в Праге по поводу этой информации.
"Посол РФ в Праге Александр Змеевский в среду был приглашен в МИД Чехии для объяснения позиции России по ситуации на Украине. Посла РФ принял замглавы МИД Мартин Смолек, встреча продолжалась около 25 минут", - говорится в сообщении издания без дальнейших подробностей.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
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Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.
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США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними. Сирия напротив выразила готовность признать ДНР и ЛНР и работать над установлением дипломатических отношений.
Российский президент Владимир Путин заявил ранее, что Россия предлагала решить проблему Донбасса путем мирных переговоров и реализации минских соглашений, но этот пункт утратил свою актуальность. По его словам, усилиями нынешних киевских властей минские договоренности были сведены к нулю. Он также добавил, что ситуация в Донбассе имеет свойство к обострению.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМИД ЧехииПрагаЧехияСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииРоссия
 
 
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