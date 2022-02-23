Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/boepripasy-1774574930.html
В Донецке заявили, что ВСУ выпустили по ДНР 318 боеприпасов
В Донецке заявили, что ВСУ выпустили по ДНР 318 боеприпасов - РИА Новости, 23.02.2022
В Донецке заявили, что ВСУ выпустили по ДНР 318 боеприпасов
Украинские силовики выпустили по территории ДНР 318 различных боеприпасов, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T19:34
2022-02-23T22:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245358_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_46719240695ca673a6807e76f6bb956d.jpg
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории ДНР 318 различных боеприпасов, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."С начала текущих суток противник 29 раз открывал огонь по территории Донецкой народной республики. Из них 28 раз с применением 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов, выпустив 296 снарядов и мин. Применялись различные типы гранатомётов и стрелковое оружие. Всего по территории ДНР выпущено более 318 снарядов, мин и гранат. Под обстрелы попали районы 23 населённых пункта республики", - сказал Басурин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/revansh-1774574073.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245358_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_bc4c04412283a6e32bf3591627825dc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
19:34 23.02.2022 (обновлено: 22:47 23.02.2022)
 
В Донецке заявили, что ВСУ выпустили по ДНР 318 боеприпасов

В Донецке Народная милиция заявила, что ВСУ выпустили по ДНР 318 различных боеприпасов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоврежденные в результате обстрела окна в здании школы в Донецке
Поврежденные в результате обстрела окна в здании школы в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Поврежденные в результате обстрела окна в здании школы в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории ДНР 318 различных боеприпасов, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"С начала текущих суток противник 29 раз открывал огонь по территории Донецкой народной республики. Из них 28 раз с применением 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов, выпустив 296 снарядов и мин. Применялись различные типы гранатомётов и стрелковое оружие. Всего по территории ДНР выпущено более 318 снарядов, мин и гранат. Под обстрелы попали районы 23 населённых пункта республики", - сказал Басурин.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинский военный в Донецкой области
Вчера, 19:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев с самого начала вынашивал планы реванша с Донбассом, заявил Небензя
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала