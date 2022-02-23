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В Донецке заявили, что ВСУ выпустили по ДНР 318 боеприпасов
В Донецке заявили, что ВСУ выпустили по ДНР 318 боеприпасов - РИА Новости, 23.02.2022
В Донецке заявили, что ВСУ выпустили по ДНР 318 боеприпасов
Украинские силовики выпустили по территории ДНР 318 различных боеприпасов, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T19:34
2022-02-23T19:34
2022-02-23T22:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории ДНР 318 различных боеприпасов, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."С начала текущих суток противник 29 раз открывал огонь по территории Донецкой народной республики. Из них 28 раз с применением 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов, выпустив 296 снарядов и мин. Применялись различные типы гранатомётов и стрелковое оружие. Всего по территории ДНР выпущено более 318 снарядов, мин и гранат. Под обстрелы попали районы 23 населённых пункта республики", - сказал Басурин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
19:34 23.02.2022 (обновлено: 22:47 23.02.2022)
В Донецке заявили, что ВСУ выпустили по ДНР 318 боеприпасов
В Донецке Народная милиция заявила, что ВСУ выпустили по ДНР 318 различных боеприпасов