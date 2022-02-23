https://ria.ru/20220223/bezopasnost-1774470697.html

Путин назвал интересы России и безопасность граждан безусловными

Путин назвал интересы России и безопасность граждан безусловными - РИА Новости, 23.02.2022

Путин назвал интересы России и безопасность граждан безусловными

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества заявил, что интересы государства и безопасность граждан безусловны для руководства страны, РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T00:15

2022-02-23T00:15

2022-02-23T00:16

россия

безопасность

общество

владимир путин

день защитника отечества

москва

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества заявил, что интересы государства и безопасность граждан безусловны для руководства страны, поэтому Россия будет и дальше развивать армию и флот.Путин заявил, что уверен в российских солдатах и офицерах. "Дорогие друзья! Как верховный главнокомандующий уверен в вас, в солдатах и офицерах России. В вашем высоком профессионализме, мужестве, надежности. В том, что вы будете беречь мир и покой граждан, отстаивать национальные интересы нашей великой страны", - заявил президент.Он пожелал здоровья и успехов в службе. "Самые добрые пожелания вашим семьям, родным и близким. Еще раз от всей души с праздником", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220223/situatsiya-1774470274.html

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Никита Стома

россия, безопасность, общество, владимир путин, день защитника отечества, москва