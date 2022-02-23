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Путин назвал интересы России и безопасность граждан безусловными
Путин назвал интересы России и безопасность граждан безусловными - РИА Новости, 23.02.2022
Путин назвал интересы России и безопасность граждан безусловными
Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества заявил, что интересы государства и безопасность граждан безусловны для руководства страны, РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T00:15
2022-02-23T00:16
россия
безопасность
общество
владимир путин
день защитника отечества
москва
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества заявил, что интересы государства и безопасность граждан безусловны для руководства страны, поэтому Россия будет и дальше развивать армию и флот.Путин заявил, что уверен в российских солдатах и офицерах. "Дорогие друзья! Как верховный главнокомандующий уверен в вас, в солдатах и офицерах России. В вашем высоком профессионализме, мужестве, надежности. В том, что вы будете беречь мир и покой граждан, отстаивать национальные интересы нашей великой страны", - заявил президент.Он пожелал здоровья и успехов в службе. "Самые добрые пожелания вашим семьям, родным и близким. Еще раз от всей души с праздником", - сказал Путин.
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россия, безопасность, общество, владимир путин, день защитника отечества, москва
00:15 23.02.2022 (обновлено: 00:16 23.02.2022)
 
Путин назвал интересы России и безопасность граждан безусловными

Президент Путин: интересы России и безопасность граждан безусловны для руководства страны

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества заявил, что интересы государства и безопасность граждан безусловны для руководства страны, поэтому Россия будет и дальше развивать армию и флот.
"Повторю: интересы России, безопасность наших граждан для нас безусловны. Поэтому будем и дальше развивать, совершенствовать армию и флот", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции
Владимир Путин
Президент России
Путин заявил, что уверен в российских солдатах и офицерах. "Дорогие друзья! Как верховный главнокомандующий уверен в вас, в солдатах и офицерах России. В вашем высоком профессионализме, мужестве, надежности. В том, что вы будете беречь мир и покой граждан, отстаивать национальные интересы нашей великой страны", - заявил президент.
Он пожелал здоровья и успехов в службе. "Самые добрые пожелания вашим семьям, родным и близким. Еще раз от всей души с праздником", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
00:06
Путин заявил о непростой международной ситуации
Опубликовано: Никита Стома
 
РоссияБезопасностьОбществоВладимир ПутинДень защитника ОтечестваМосква
 
 
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