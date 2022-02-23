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Путин: призывы к созданию системы равной безопасности остаются без ответа
Путин: призывы к созданию системы равной безопасности остаются без ответа - РИА Новости, 23.02.2022
Путин: призывы к созданию системы равной безопасности остаются без ответа
Призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности остаются без ответа, но Москва открыта для прямого и честного диалога в решении сложных... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T00:15
2022-02-23T00:15
2022-02-23T00:19
россия
владимир путин
в мире
день защитника отечества
общество
москва
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности остаются без ответа, но Москва открыта для прямого и честного диалога в решении сложных проблем, заявил президент Владимир Путин.
https://ria.ru/20220219/sderzhivanie-1773645346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире, день защитника отечества, общество, москва
00:15 23.02.2022 (обновлено: 00:19 23.02.2022)
Путин: призывы к созданию системы равной безопасности остаются без ответа
Путин: призывы России к выстраиванию системы равной безопасности остаются без ответа