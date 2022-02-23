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Путин: призывы к созданию системы равной безопасности остаются без ответа
Путин: призывы к созданию системы равной безопасности остаются без ответа - РИА Новости, 23.02.2022
Путин: призывы к созданию системы равной безопасности остаются без ответа
Призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности остаются без ответа, но Москва открыта для прямого и честного диалога в решении сложных... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T00:15
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россия
владимир путин
в мире
день защитника отечества
общество
москва
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности остаются без ответа, но Москва открыта для прямого и честного диалога в решении сложных проблем, заявил президент Владимир Путин.
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россия
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россия, владимир путин, в мире, день защитника отечества, общество, москва
00:15 23.02.2022 (обновлено: 00:19 23.02.2022)
 
Путин: призывы к созданию системы равной безопасности остаются без ответа

Путин: призывы России к выстраиванию системы равной безопасности остаются без ответа

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности остаются без ответа, но Москва открыта для прямого и честного диалога в решении сложных проблем, заявил президент Владимир Путин.
"Призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все страны, остаются без ответа. Наша страна всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем", — сказал Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции
Владимир Путин
Президент России
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19 февраля, 08:00
Стратегическое сдерживание по Путину
Опубликовано: Никита Брыкин
 
РоссияВладимир ПутинВ миреДень защитника ОтечестваОбществоМосква
 
 
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