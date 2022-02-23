https://ria.ru/20220223/bezopasnost-1774470636.html

Путин: призывы к созданию системы равной безопасности остаются без ответа

Путин: призывы к созданию системы равной безопасности остаются без ответа - РИА Новости, 23.02.2022

Путин: призывы к созданию системы равной безопасности остаются без ответа

Призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности остаются без ответа, но Москва открыта для прямого и честного диалога в решении сложных... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T00:15

2022-02-23T00:15

2022-02-23T00:19

россия

владимир путин

в мире

день защитника отечества

общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774444191_0:0:4307:2423_1920x0_80_0_0_b0891f8992ee91b83991dda4ec2e2eaf.jpg

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности остаются без ответа, но Москва открыта для прямого и честного диалога в решении сложных проблем, заявил президент Владимир Путин.

https://ria.ru/20220219/sderzhivanie-1773645346.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Брыкин

Никита Брыкин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

россия, владимир путин, в мире, день защитника отечества, общество, москва