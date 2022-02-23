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Кузнецова поблагодарила Ростовскую область за работу с беженцами

Кузнецова поблагодарила Ростовскую область за работу с беженцами - РИА Новости, 23.02.2022

Кузнецова поблагодарила Ростовскую область за работу с беженцами

Вице-спикер Госдумы, замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Анна Кузнецова поблагодарила власти Ростовской области за организацию работы с беженцами из... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T13:11

2022-02-23T13:11

2022-02-23T13:11

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

ростов-на-дону

луганская народная республика

единая россия

эвакуация жителей днр и лнр в россию

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Анна Кузнецова поблагодарила власти Ростовской области за организацию работы с беженцами из Донбасса.Кузнецова находится в Ростове-на-Дону, она провела совещание в общественной приемной регионального отделения партии "Единая Россия"."Ростовской области особенная благодарность, здесь ее миссия не только в том, что она приняла основной удар по приему беженцев, а и в том, что она стала методическим центром по этой теме в принципе на территории Российской Федерации", - сказала Кузнецова.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/bezhentsy-1774524585.html

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донецкая народная республика

ростов-на-дону

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, ростов-на-дону, луганская народная республика, единая россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество