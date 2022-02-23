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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/bezhentsy-1774524810.html
Кузнецова поблагодарила Ростовскую область за работу с беженцами
Кузнецова поблагодарила Ростовскую область за работу с беженцами - РИА Новости, 23.02.2022
Кузнецова поблагодарила Ростовскую область за работу с беженцами
Вице-спикер Госдумы, замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Анна Кузнецова поблагодарила власти Ростовской области за организацию работы с беженцами из... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T13:11
2022-02-23T13:11
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
ростов-на-дону
луганская народная республика
единая россия
эвакуация жителей днр и лнр в россию
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Анна Кузнецова поблагодарила власти Ростовской области за организацию работы с беженцами из Донбасса.Кузнецова находится в Ростове-на-Дону, она провела совещание в общественной приемной регионального отделения партии "Единая Россия"."Ростовской области особенная благодарность, здесь ее миссия не только в том, что она приняла основной удар по приему беженцев, а и в том, что она стала методическим центром по этой теме в принципе на территории Российской Федерации", - сказала Кузнецова.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/bezhentsy-1774524585.html
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донецкая народная республика, ростов-на-дону, луганская народная республика, единая россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество
13:11 23.02.2022
 
Кузнецова поблагодарила Ростовскую область за работу с беженцами

Вице-спикер Кузнецова поблагодарила Ростовскую область за работу с беженцами из Донбасса

© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкЖители Донецкой и Луганской народных республик, прибывшие на железнодорожный вокзал в Нижний Новгород
Жители Донецкой и Луганской народных республик, прибывшие на железнодорожный вокзал в Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Жители Донецкой и Луганской народных республик, прибывшие на железнодорожный вокзал в Нижний Новгород. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Анна Кузнецова поблагодарила власти Ростовской области за организацию работы с беженцами из Донбасса.
Кузнецова находится в Ростове-на-Дону, она провела совещание в общественной приемной регионального отделения партии "Единая Россия".
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР заселяются в пункт временного размещения в Белгороде - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 13:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кузнецова призвала сократить бюрократию при работе с беженцами из Донбасса
"Ростовской области особенная благодарность, здесь ее миссия не только в том, что она приняла основной удар по приему беженцев, а и в том, что она стала методическим центром по этой теме в принципе на территории Российской Федерации", - сказала Кузнецова.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 09:26
Рязанский губернатор пожертвует деньги в помощь беженцам из Донбасса
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаРостов-на-ДонуЛуганская Народная РеспубликаЕдиная РоссияЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюОбщество
 
 
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