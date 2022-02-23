Кузнецова призвала сократить бюрократию при работе с беженцами из Донбасса
Вице-спикер Госдумы Кузнецова призвала сократить бюрократию при работе с беженцами
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкЭвакуированные жители ДНР и ЛНР заселяются в пункт временного размещения в Белгороде
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Анна Кузнецова заявила, что при работе с беженцами из Донбасса необходимо сократить бюрократию и разработать единый механизм по оказанию им помощи для всех регионов, куда они прибывают.
Кузнецова находится в Ростове-на-Дону, она провела совещание в общественной приемной регионального отделения партии "Единая Россия".
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"Мы сегодня с вами поставили задачу... сделать алгоритм работы для каждой общественной приемной, теперь задача для центральной общественной приемной –сделать инструктаж для каждого региона, куда прибывают беженцы. И, конечно, (поставили - ред.) задачу по сокращению бюрократических процессов, которые сопровождают эту большую работу (с беженцами - ред.)", - сказала Кузнецова в ходе совещания.
Также она отметила, что необходимо создать "единую точку входа", единый номер телефона, по которому прибывающие из Донбасса могли бы получить всю исчерпывающую информацию о том, где и как им могут оказать помощь.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
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Опубликовано: Дарья Буймова