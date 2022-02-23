https://ria.ru/20220223/bezhentsy-1774524585.html

Кузнецова призвала сократить бюрократию при работе с беженцами из Донбасса

Кузнецова призвала сократить бюрократию при работе с беженцами из Донбасса - РИА Новости, 23.02.2022

Кузнецова призвала сократить бюрократию при работе с беженцами из Донбасса

Вице-спикер Госдумы, замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Анна Кузнецова заявила, что при работе с беженцами из Донбасса необходимо сократить... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T13:08

2022-02-23T13:08

2022-02-23T13:08

обострение ситуации в днр и лнр

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

ростов-на-дону

единая россия

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Анна Кузнецова заявила, что при работе с беженцами из Донбасса необходимо сократить бюрократию и разработать единый механизм по оказанию им помощи для всех регионов, куда они прибывают.Кузнецова находится в Ростове-на-Дону, она провела совещание в общественной приемной регионального отделения партии "Единая Россия"."Мы сегодня с вами поставили задачу... сделать алгоритм работы для каждой общественной приемной, теперь задача для центральной общественной приемной –сделать инструктаж для каждого региона, куда прибывают беженцы. И, конечно, (поставили - ред.) задачу по сокращению бюрократических процессов, которые сопровождают эту большую работу (с беженцами - ред.)", - сказала Кузнецова в ходе совещания.Также она отметила, что необходимо создать "единую точку входа", единый номер телефона, по которому прибывающие из Донбасса могли бы получить всю исчерпывающую информацию о том, где и как им могут оказать помощь.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774455161.html

https://ria.ru/20220222/pomosch-1774308173.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

ростов-на-дону

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, ростов-на-дону, единая россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию