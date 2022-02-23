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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/bezhentsy-1774524585.html
Кузнецова призвала сократить бюрократию при работе с беженцами из Донбасса
Кузнецова призвала сократить бюрократию при работе с беженцами из Донбасса - РИА Новости, 23.02.2022
Кузнецова призвала сократить бюрократию при работе с беженцами из Донбасса
Вице-спикер Госдумы, замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Анна Кузнецова заявила, что при работе с беженцами из Донбасса необходимо сократить... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T13:08
2022-02-23T13:08
обострение ситуации в днр и лнр
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
ростов-на-дону
единая россия
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Анна Кузнецова заявила, что при работе с беженцами из Донбасса необходимо сократить бюрократию и разработать единый механизм по оказанию им помощи для всех регионов, куда они прибывают.Кузнецова находится в Ростове-на-Дону, она провела совещание в общественной приемной регионального отделения партии "Единая Россия"."Мы сегодня с вами поставили задачу... сделать алгоритм работы для каждой общественной приемной, теперь задача для центральной общественной приемной –сделать инструктаж для каждого региона, куда прибывают беженцы. И, конечно, (поставили - ред.) задачу по сокращению бюрократических процессов, которые сопровождают эту большую работу (с беженцами - ред.)", - сказала Кузнецова в ходе совещания.Также она отметила, что необходимо создать "единую точку входа", единый номер телефона, по которому прибывающие из Донбасса могли бы получить всю исчерпывающую информацию о том, где и как им могут оказать помощь.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774455161.html
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Дарья Буймова
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общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, ростов-на-дону, единая россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию
13:08 23.02.2022
 
Кузнецова призвала сократить бюрократию при работе с беженцами из Донбасса

Вице-спикер Госдумы Кузнецова призвала сократить бюрократию при работе с беженцами

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкЭвакуированные жители ДНР и ЛНР заселяются в пункт временного размещения в Белгороде
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР заселяются в пункт временного размещения в Белгороде - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Анна Кузнецова заявила, что при работе с беженцами из Донбасса необходимо сократить бюрократию и разработать единый механизм по оказанию им помощи для всех регионов, куда они прибывают.
Кузнецова находится в Ростове-на-Дону, она провела совещание в общественной приемной регионального отделения партии "Единая Россия".
Гуманитарная помощь для беженцев из Донбасса. Видео МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 21:00
Беженцы из ДНР и ЛНР разместились почти в 15 регионах
"Мы сегодня с вами поставили задачу... сделать алгоритм работы для каждой общественной приемной, теперь задача для центральной общественной приемной –сделать инструктаж для каждого региона, куда прибывают беженцы. И, конечно, (поставили - ред.) задачу по сокращению бюрократических процессов, которые сопровождают эту большую работу (с беженцами - ред.)", - сказала Кузнецова в ходе совещания.
Также она отметила, что необходимо создать "единую точку входа", единый номер телефона, по которому прибывающие из Донбасса могли бы получить всю исчерпывающую информацию о том, где и как им могут оказать помощь.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Разгрузка и организация гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 12:51
МЧС доставит беженцам из Донбасса 228 тонн гумпомощи из Росрезерва
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРостов-на-ДонуЕдиная РоссияЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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