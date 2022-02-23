https://ria.ru/20220223/bezhentsy-1774516899.html
Волонтеры из Севастополя разбили полевой лагерь на границе с ДНР
Волонтеры из Севастополя разбили полевой лагерь на границе с ДНР - РИА Новости, 23.02.2022
Волонтеры из Севастополя разбили полевой лагерь на границе с ДНР
Волонтеры прибыли на границу с ДНР из Севастополя для оказания помощи беженцам из Донбасса, рассказал корреспонденту РИА Новости доброволец общественного... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T12:09
2022-02-23T12:09
2022-02-23T12:09
обострение ситуации в днр и лнр
общество
донбасс
ростовская область
молодая гвардия
общероссийский народный фронт
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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КПП МАТВЕЕВ КУРГАН (Ростовская область) 23 фев - РИА Новости. Волонтеры прибыли на границу с ДНР из Севастополя для оказания помощи беженцам из Донбасса, рассказал корреспонденту РИА Новости доброволец общественного объединения "Мы вместе - Севастополь" Александр Бородавченко.Молодые севастопольцы сразу по прибытию в ночь со вторника на среду разбили свой полевой палаточный лагерь прямо у КПП Матвеев Курган (Ростовская область) и уже приступили к работе."Все, кто прибыл на пункт, занимается разным спектром задач: от оказания медицинской помощи до юридической. Также волонтеры помогают переносить сумки и работают с детьми", - пояснил Александр Бородавченко.Свободный отряд будет нести службу на границе неопределенный срок."Пока мы нужны, мы будем здесь находиться", - добавил доброволец.Он особо отметил, что помощь отряда из Севастополя и Крыма - символична.По его словам, сводный отряд насчитывает около 30 человек, а в среду ожидается подкрепление.Кроме этого на границе вместе с ребятами из Севастополя также несут вахту и юные добровольцы из Ростовской области. Это члены молодежного крыла ОНФ, а также "Молодой Гвардии".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220223/pomosch-1774497028.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донбасс, ростовская область, молодая гвардия , общероссийский народный фронт, эвакуация жителей днр и лнр в россию
Волонтеры из Севастополя разбили полевой лагерь на границе с ДНР
Волонтеры из Севастополя разбили полевой лагерь на границе с ДНР для помощи беженцам
КПП МАТВЕЕВ КУРГАН (Ростовская область) 23 фев - РИА Новости. Волонтеры прибыли на границу с ДНР из Севастополя для оказания помощи беженцам из Донбасса, рассказал корреспонденту РИА Новости доброволец общественного объединения "Мы вместе - Севастополь" Александр Бородавченко.
Молодые севастопольцы сразу по прибытию в ночь со вторника на среду разбили свой полевой палаточный лагерь прямо у КПП Матвеев Курган (Ростовская область
) и уже приступили к работе.
"Все, кто прибыл на пункт, занимается разным спектром задач: от оказания медицинской помощи до юридической. Также волонтеры помогают переносить сумки и работают с детьми", - пояснил Александр Бородавченко.
Свободный отряд будет нести службу на границе неопределенный срок.
"Пока мы нужны, мы будем здесь находиться", - добавил доброволец.
Он особо отметил, что помощь отряда из Севастополя и Крыма - символична.
"Есть внутреннее ощущение, что мы как никто другой понимаем свою миссию и ближе чувствуем ту задачу, которая перед нами стоит", - подчеркнул Бородавченко.
По его словам, сводный отряд насчитывает около 30 человек, а в среду ожидается подкрепление.
Кроме этого на границе вместе с ребятами из Севастополя также несут вахту и юные добровольцы из Ростовской области. Это члены молодежного крыла ОНФ
, а также "Молодой Гвардии
".
Опубликовано: Дарья Буймова