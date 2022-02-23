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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/bezhentsy-1774509423.html
В Рязанской области госпитализировали 27 беженцев из Донбасса
В Рязанской области госпитализировали 27 беженцев из Донбасса - РИА Новости, 23.02.2022
В Рязанской области госпитализировали 27 беженцев из Донбасса
Двадцать семь человек из прибывших в Рязанскую область беженцев из Донбасса госпитализированы, у половины из них коронавирус, сообщил губернатор Николай... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T11:13
2022-02-23T11:13
обострение ситуации в днр и лнр
рязанская область
единая россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
николай любимов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Двадцать семь человек из прибывших в Рязанскую область беженцев из Донбасса госпитализированы, у половины из них коронавирус, сообщил губернатор Николай Любимов.На совещании "Единой России" по вопросу помощи эвакуированным жителям Донбасса Любимов доложил, что 715 человек, прибывших в ночь на среду в Рязанскую область из Донбасса, размещены в ПВР."К сожалению, 27 человек пришлось сразу госпитализировать, там половина почти с ковидом. Они сразу получать начали медицинскую помощь", - сказал он.Оперативная группа правительства региона уточнила, что из 27 человек 12 - дети, "состояние всех пациентов удовлетворительное, дети госпитализированы вместе со своими мамами".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Влада Копылова
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рязанская область, единая россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, николай любимов
11:13 23.02.2022
 
В Рязанской области госпитализировали 27 беженцев из Донбасса

В Рязанской области госпитализировали 27 беженцев, прибывших из Донбасса

© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкЖители Донецкой и Луганской народных республик, прибывшие на железнодорожный вокзал в России
Жители Донецкой и Луганской народных республик, прибывшие на железнодорожный вокзал в России - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в фотобанк
Жители Донецкой и Луганской народных республик, прибывшие на железнодорожный вокзал в России
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Двадцать семь человек из прибывших в Рязанскую область беженцев из Донбасса госпитализированы, у половины из них коронавирус, сообщил губернатор Николай Любимов.
На совещании "Единой России" по вопросу помощи эвакуированным жителям Донбасса Любимов доложил, что 715 человек, прибывших в ночь на среду в Рязанскую область из Донбасса, размещены в ПВР.
"К сожалению, 27 человек пришлось сразу госпитализировать, там половина почти с ковидом. Они сразу получать начали медицинскую помощь", - сказал он.
Оперативная группа правительства региона уточнила, что из 27 человек 12 - дети, "состояние всех пациентов удовлетворительное, дети госпитализированы вместе со своими мамами".
Пожар на месте взрыва в Луганске - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 05:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Луганске произошел новый теракт
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРязанская областьЕдиная РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассНиколай Любимов
 
 
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