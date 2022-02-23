В Рязанской области госпитализировали 27 беженцев из Донбасса
В Рязанской области госпитализировали 27 беженцев, прибывших из Донбасса
© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкЖители Донецкой и Луганской народных республик, прибывшие на железнодорожный вокзал в России
Жители Донецкой и Луганской народных республик, прибывшие на железнодорожный вокзал в России
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Двадцать семь человек из прибывших в Рязанскую область беженцев из Донбасса госпитализированы, у половины из них коронавирус, сообщил губернатор Николай Любимов.
На совещании "Единой России" по вопросу помощи эвакуированным жителям Донбасса Любимов доложил, что 715 человек, прибывших в ночь на среду в Рязанскую область из Донбасса, размещены в ПВР.
"К сожалению, 27 человек пришлось сразу госпитализировать, там половина почти с ковидом. Они сразу получать начали медицинскую помощь", - сказал он.
Оперативная группа правительства региона уточнила, что из 27 человек 12 - дети, "состояние всех пациентов удовлетворительное, дети госпитализированы вместе со своими мамами".
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Влада Копылова