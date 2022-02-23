https://ria.ru/20220223/bezhentsy-1774503542.html
Более 500 беженцев из Донбасса обратились за медпомощью, заявили в МЧС
Более 500 беженцев из Донбасса обратились за медпомощью, заявили в МЧС - РИА Новости, 23.02.2022
Более 500 беженцев из Донбасса обратились за медпомощью, заявили в МЧС
Более 500 беженцев из Донбасса обратились за медицинской помощью в Ростовской области, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T10:30
2022-02-23T10:30
2022-02-23T10:35
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
эвакуация жителей днр и лнр в россию
общество
здоровье - общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Более 500 беженцев из Донбасса обратились за медицинской помощью в Ростовской области, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян."Более 500 беженцев уже обратились за медпомощью, 76 из них госпитализированы", - сказал он.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774455161.html
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донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество, здоровье - общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, александр чуприян
10:30 23.02.2022 (обновлено: 10:35 23.02.2022)
Более 500 беженцев из Донбасса обратились за медпомощью, заявили в МЧС
В МЧС сообщили о госпитализации 76 беженцев из Донбасса