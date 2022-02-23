https://ria.ru/20220223/bezhentsy-1774503542.html

Более 500 беженцев из Донбасса обратились за медпомощью, заявили в МЧС

Более 500 беженцев из Донбасса обратились за медпомощью, заявили в МЧС - РИА Новости, 23.02.2022

Более 500 беженцев из Донбасса обратились за медпомощью, заявили в МЧС

Более 500 беженцев из Донбасса обратились за медицинской помощью в Ростовской области, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T10:30

2022-02-23T10:30

2022-02-23T10:35

обострение ситуации в днр и лнр

донбасс

эвакуация жителей днр и лнр в россию

общество

здоровье - общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Более 500 беженцев из Донбасса обратились за медицинской помощью в Ростовской области, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян."Более 500 беженцев уже обратились за медпомощью, 76 из них госпитализированы", - сказал он.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774455161.html

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество, здоровье - общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, александр чуприян