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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/bezhentsy-1774503542.html
Более 500 беженцев из Донбасса обратились за медпомощью, заявили в МЧС
Более 500 беженцев из Донбасса обратились за медпомощью, заявили в МЧС - РИА Новости, 23.02.2022
Более 500 беженцев из Донбасса обратились за медпомощью, заявили в МЧС
Более 500 беженцев из Донбасса обратились за медицинской помощью в Ростовской области, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T10:30
2022-02-23T10:35
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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здоровье - общество
донецкая народная республика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Более 500 беженцев из Донбасса обратились за медицинской помощью в Ростовской области, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян."Более 500 беженцев уже обратились за медпомощью, 76 из них госпитализированы", - сказал он.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество, здоровье - общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, александр чуприян
10:30 23.02.2022 (обновлено: 10:35 23.02.2022)
 
Более 500 беженцев из Донбасса обратились за медпомощью, заявили в МЧС

В МЧС сообщили о госпитализации 76 беженцев из Донбасса

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкЭвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Более 500 беженцев из Донбасса обратились за медицинской помощью в Ростовской области, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.
"Более 500 беженцев уже обратились за медпомощью, 76 из них госпитализированы", - сказал он.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Гуманитарная помощь для беженцев из Донбасса. Видео МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 21:00
Беженцы из ДНР и ЛНР разместились почти в 15 регионах
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонбассЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюОбществоЗдоровье - ОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАлександр Чуприян
 
 
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