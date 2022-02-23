https://ria.ru/20220223/bezhentsy-1774501834.html

В Ростовской области развернули девять городков для беженцев

В Ростовской области развернули девять городков для беженцев - РИА Новости, 23.02.2022

В Ростовской области развернули девять городков для беженцев

Девять городков жизнеобеспечения на 800 человек развернуты для беженцев в местах пропуска и на железнодорожных станциях в Ростовской области, сообщила... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T10:15

2022-02-23T10:15

2022-02-23T10:15

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

эвакуация жителей днр и лнр в россию

общество

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Девять городков жизнеобеспечения на 800 человек развернуты для беженцев в местах пропуска и на железнодорожных станциях в Ростовской области, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора региона Ирина Четвертакова."В местах пропуска и на железнодорожных станциях развернуто девять городков жизнеобеспечения на 800 человек", - сказала она, добавив, что также в регионе развернуты стационарные ПВР, созданные на базе гостиниц и лагерей, баз отдыха.По ее данным, в 125 пунктах временного размещения в Ростовской области на утро 23 февраля находились свыше 6,8 тысячи беженцев, из них более 3,4 тысячи – дети.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество, ростовская область