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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/bezhentsy-1774501834.html
В Ростовской области развернули девять городков для беженцев
В Ростовской области развернули девять городков для беженцев - РИА Новости, 23.02.2022
В Ростовской области развернули девять городков для беженцев
Девять городков жизнеобеспечения на 800 человек развернуты для беженцев в местах пропуска и на железнодорожных станциях в Ростовской области, сообщила... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T10:15
2022-02-23T10:15
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
эвакуация жителей днр и лнр в россию
общество
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Девять городков жизнеобеспечения на 800 человек развернуты для беженцев в местах пропуска и на железнодорожных станциях в Ростовской области, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора региона Ирина Четвертакова."В местах пропуска и на железнодорожных станциях развернуто девять городков жизнеобеспечения на 800 человек", - сказала она, добавив, что также в регионе развернуты стационарные ПВР, созданные на базе гостиниц и лагерей, баз отдыха.По ее данным, в 125 пунктах временного размещения в Ростовской области на утро 23 февраля находились свыше 6,8 тысячи беженцев, из них более 3,4 тысячи – дети.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774455161.html
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луганская народная республика
украина
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Дарья Буймова
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донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество, ростовская область
10:15 23.02.2022
 
В Ростовской области развернули девять городков для беженцев

В Ростовской области развернули девять городков жизнеобеспечения для беженцев

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкЭвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород, оформляют документы в пункте временного размещения
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород, оформляют документы в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Девять городков жизнеобеспечения на 800 человек развернуты для беженцев в местах пропуска и на железнодорожных станциях в Ростовской области, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора региона Ирина Четвертакова.
"В местах пропуска и на железнодорожных станциях развернуто девять городков жизнеобеспечения на 800 человек", - сказала она, добавив, что также в регионе развернуты стационарные ПВР, созданные на базе гостиниц и лагерей, баз отдыха.
Гуманитарная помощь для беженцев из Донбасса. Видео МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 21:00
Беженцы из ДНР и ЛНР разместились почти в 15 регионах
По ее данным, в 125 пунктах временного размещения в Ростовской области на утро 23 февраля находились свыше 6,8 тысячи беженцев, из них более 3,4 тысячи – дети.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюОбществоРостовская область
 
 
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