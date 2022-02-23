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Еще 11,7 тысячи беженцев отправили из Ростовской области в другие регионы
Еще 11,7 тысячи беженцев отправили из Ростовской области в другие регионы - РИА Новости, 23.02.2022
Еще 11,7 тысячи беженцев отправили из Ростовской области в другие регионы
Еще 11,7 тысячи беженцев отправлены 17 поездами из Ростовской области в другие регионы РФ, сообщает правительство области. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T09:53
2022-02-23T09:53
2022-02-23T09:53
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
эвакуация жителей днр и лнр в россию
ростовская область
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Еще 11,7 тысячи беженцев отправлены 17 поездами из Ростовской области в другие регионы РФ, сообщает правительство области."Еще свыше 11,7 тысячи человек, в том числе 5542 ребенка, отправлены 17 железнодорожными составами в 12 других российских субъектов", - говорится в сообщении.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, эвакуация жителей днр и лнр в россию, ростовская область, общество
Еще 11,7 тысячи беженцев отправили из Ростовской области в другие регионы
Еще 11,7 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР отправили из Ростовской области в другие регионы