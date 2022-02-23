https://ria.ru/20220223/bezhentsy-1774499915.html

Еще 11,7 тысячи беженцев отправили из Ростовской области в другие регионы

Еще 11,7 тысячи беженцев отправили из Ростовской области в другие регионы - РИА Новости, 23.02.2022

Еще 11,7 тысячи беженцев отправили из Ростовской области в другие регионы

Еще 11,7 тысячи беженцев отправлены 17 поездами из Ростовской области в другие регионы РФ, сообщает правительство области. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T09:53

2022-02-23T09:53

2022-02-23T09:53

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

эвакуация жителей днр и лнр в россию

ростовская область

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Еще 11,7 тысячи беженцев отправлены 17 поездами из Ростовской области в другие регионы РФ, сообщает правительство области."Еще свыше 11,7 тысячи человек, в том числе 5542 ребенка, отправлены 17 железнодорожными составами в 12 других российских субъектов", - говорится в сообщении.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/volonter-1774495905.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

ростовская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, эвакуация жителей днр и лнр в россию, ростовская область, общество