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Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с Виктором Орбаном
Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с Виктором Орбаном - РИА Новости, 22.02.2022
Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с Виктором Орбаном
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил по телефону с премьером Венгрии Виктором Орбаном ситуацию с безопасностью в регионе. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T17:19
2022-02-22T17:19
в мире
виктор орбан
владимир зеленский
украина
венгрия
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил по телефону с премьером Венгрии Виктором Орбаном ситуацию с безопасностью в регионе."Телефонные разговоры с партнерами продолжаются. Ознакомил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с ситуацией с безопасностью в регионе. Договорились прилагать совместные усилия для мирного урегулирования", - написал Зеленский в Twitter.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220222/zelenskiy-1774394796.html
украина
венгрия
донецкая народная республика
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Екатерина Зайцева
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в мире, виктор орбан, владимир зеленский, украина, венгрия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
17:19 22.02.2022
 
Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с Виктором Орбаном

Зеленский сообщил, что обсудил по телефону с Орбаном ситуацию с безопасностью в регионе

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора
Читать ria.ru в
КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил по телефону с премьером Венгрии Виктором Орбаном ситуацию с безопасностью в регионе.
"Телефонные разговоры с партнерами продолжаются. Ознакомил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с ситуацией с безопасностью в регионе. Договорились прилагать совместные усилия для мирного урегулирования", - написал Зеленский в Twitter.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
16:51Сказано в эфире
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Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийУкраинаВенгрияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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