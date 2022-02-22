https://ria.ru/20220222/zelenskiy-1774402316.html

Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с Виктором Орбаном

Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с Виктором Орбаном - РИА Новости, 22.02.2022

Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с Виктором Орбаном

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил по телефону с премьером Венгрии Виктором Орбаном ситуацию с безопасностью в регионе. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T17:19

2022-02-22T17:19

2022-02-22T17:19

в мире

виктор орбан

владимир зеленский

украина

венгрия

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770911335_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_a7aab82d8fbea15ab2de4013d2d9555c.jpg

КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил по телефону с премьером Венгрии Виктором Орбаном ситуацию с безопасностью в регионе."Телефонные разговоры с партнерами продолжаются. Ознакомил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с ситуацией с безопасностью в регионе. Договорились прилагать совместные усилия для мирного урегулирования", - написал Зеленский в Twitter.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220222/zelenskiy-1774394796.html

украина

венгрия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, виктор орбан, владимир зеленский, украина, венгрия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр