https://ria.ru/20220222/zelenskiy-1774322283.html

Зеленский заявил, что никто не хочет войны

Зеленский заявил, что никто не хочет войны - РИА Новости, 22.02.2022

Зеленский заявил, что никто не хочет войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соседние страны тоже окажутся в опасности в случае "полномасштабного вторжения со стороны РФ", никто, по его... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:29

2022-02-22T13:29

2022-02-22T13:53

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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литва

ростовская область

денис пушилин

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КИЕВ, 22 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соседние страны тоже окажутся в опасности в случае "полномасштабного вторжения со стороны РФ", никто, по его словам, не хочет войны, но надо готовиться к любым шагам."Если у нас будет полномасштабное вторжение со стороны РФ, эскалация, то в опасности будут другие государства, наши соседи – Молдавия, Литва, Латвия, Эстония. Не дай Бог. Я никому этого не желаю. Никто не хочет войны", - заявил Зеленский в ходе брифинга во вторник.По его словам, другим странам следует сейчас делать то же, что и Украина – усиливать армии. "Я считаю, что несмотря на то, кто в НАТО, кто нет, нужно усиливать свою армию, улучшать условия для своей армии", - добавил он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/voyna-1773701128.html

https://ria.ru/20220222/mid-1774315229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ситуация в днр и лнр, в мире, владимир зеленский, россия, литва, ростовская область, денис пушилин, владимир путин, нато