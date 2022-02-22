https://ria.ru/20220222/zayavlenie-1774219205.html

Премьер Австралии оценил заявления о мерах по поддержанию мира в Донбассе

Премьер Австралии оценил заявления о мерах по поддержанию мира в Донбассе - РИА Новости, 22.02.2022

Премьер Австралии оценил заявления о мерах по поддержанию мира в Донбассе

Премьер Австралии Скотт Моррисон в эфире телеканала ABC назвал "абсурдом" заявления о действиях России по поддержанию мира в Донбассе вооруженными силами РФ... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T03:05

2022-02-22T03:05

2022-02-22T06:51

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

россия

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владимир путин

москва

скотт моррисон

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Премьер Австралии Скотт Моррисон в эфире телеканала ABC назвал "абсурдом" заявления о действиях России по поддержанию мира в Донбассе вооруженными силами РФ после признания ЛНР и ДНР.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийства мирных жителей, блокада не прекращается. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Премьер Австралии также посчитал, что пришло время странам ввести "сильные и жесткие санкции" против РФ. Он призвал Москву "отступить".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

россия

ростовская область

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австралия

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Никита Стома

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