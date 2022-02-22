Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220222/zayavlenie-1774219205.html
Премьер Австралии оценил заявления о мерах по поддержанию мира в Донбассе
Премьер Австралии оценил заявления о мерах по поддержанию мира в Донбассе - РИА Новости, 22.02.2022
Премьер Австралии оценил заявления о мерах по поддержанию мира в Донбассе
Премьер Австралии Скотт Моррисон в эфире телеканала ABC назвал "абсурдом" заявления о действиях России по поддержанию мира в Донбассе вооруженными силами РФ... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T03:05
2022-02-22T06:51
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
россия
ростовская область
владимир путин
москва
скотт моррисон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774103275_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_d6a2f56490b59b93c359c7897afcaa58.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Премьер Австралии Скотт Моррисон в эфире телеканала ABC назвал "абсурдом" заявления о действиях России по поддержанию мира в Донбассе вооруженными силами РФ после признания ЛНР и ДНР.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийства мирных жителей, блокада не прекращается. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Премьер Австралии также посчитал, что пришло время странам ввести "сильные и жесткие санкции" против РФ. Он призвал Москву "отступить".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html
россия
ростовская область
москва
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774103275_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_096f4038bd8bef77273c85c615a859de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, денис пушилин, россия, ростовская область, владимир путин, москва, скотт моррисон, австралия, признание днр и лнр в россии
03:05 22.02.2022 (обновлено: 06:51 22.02.2022)
 
Премьер Австралии оценил заявления о мерах по поддержанию мира в Донбассе

Премьер Австралии назвал "абсурдом" заявления о мерах по поддержанию мира в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди садятся в автобус у сборного пункта военкомата в Кировском районе Донецка перед отправкой в действующие части
Люди садятся в автобус у сборного пункта военкомата в Кировском районе Донецка перед отправкой в действующие части - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Люди садятся в автобус у сборного пункта военкомата в Кировском районе Донецка перед отправкой в действующие части. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Премьер Австралии Скотт Моррисон в эфире телеканала ABC назвал "абсурдом" заявления о действиях России по поддержанию мира в Донбассе вооруженными силами РФ после признания ЛНР и ДНР.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийства мирных жителей, блокада не прекращается. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

"Предположения о том, что они поддерживают мир - это абсурд. Они вошли на суверенную территорию Украины", - заявил Моррисон.

Премьер Австралии также посчитал, что пришло время странам ввести "сильные и жесткие санкции" против РФ. Он призвал Москву "отступить".
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинРоссияРостовская областьВладимир ПутинМоскваСкотт МоррисонАвстралияПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала