03:05 22.02.2022 (обновлено: 06:51 22.02.2022)
Премьер Австралии оценил заявления о мерах по поддержанию мира в Донбассе
Премьер Австралии назвал "абсурдом" заявления о мерах по поддержанию мира в ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди садятся в автобус у сборного пункта военкомата в Кировском районе Донецка перед отправкой в действующие части
Люди садятся в автобус у сборного пункта военкомата в Кировском районе Донецка перед отправкой в действующие части. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Премьер Австралии Скотт Моррисон в эфире телеканала ABC назвал "абсурдом" заявления о действиях России по поддержанию мира в Донбассе вооруженными силами РФ после признания ЛНР и ДНР.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийства мирных жителей, блокада не прекращается. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
"Предположения о том, что они поддерживают мир - это абсурд. Они вошли на суверенную территорию Украины", - заявил Моррисон.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Опубликовано: Никита Стома