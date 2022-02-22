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Источник: экстренное заседание Совбеза ООН по Украине намечено на 5.00 мск
Источник: экстренное заседание Совбеза ООН по Украине намечено на 5.00 мск - РИА Новости, 22.02.2022
Источник: экстренное заседание Совбеза ООН по Украине намечено на 5.00 мск
Экстренное заседание СБ ООН по Украине ожидается в 21.00 по местному времени (5.00 мск), сообщил РИА Новости источник в постпредстве РФ при ООН. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T02:35
2022-02-22T02:35
2022-02-22T04:58
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признание днр и лнр в россии
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ООН, 22 фев – РИА Новости. Экстренное заседание СБ ООН по Украине ожидается в 21.00 по местному времени (5.00 мск), сообщил РИА Новости источник в постпредстве РФ при ООН.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР."Планируем на 21.00", - сказал собеседник агентства.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, украина, сша, признание днр и лнр в россии
02:35 22.02.2022 (обновлено: 04:58 22.02.2022)
Источник: экстренное заседание Совбеза ООН по Украине намечено на 5.00 мск
Экстренное заседание Совета безопасности ООН по Украине намечено на 5.00 мск