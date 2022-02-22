https://ria.ru/20220222/zasedanie-1774217330.html

Источник: экстренное заседание Совбеза ООН по Украине намечено на 5.00 мск

Источник: экстренное заседание Совбеза ООН по Украине намечено на 5.00 мск - РИА Новости, 22.02.2022

Источник: экстренное заседание Совбеза ООН по Украине намечено на 5.00 мск

Экстренное заседание СБ ООН по Украине ожидается в 21.00 по местному времени (5.00 мск), сообщил РИА Новости источник в постпредстве РФ при ООН. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T02:35

2022-02-22T02:35

2022-02-22T04:58

в мире

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

украина

сша

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/17/1559191794_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_889a989c6a7424f6f19f83a92ac9148f.jpg

ООН, 22 фев – РИА Новости. Экстренное заседание СБ ООН по Украине ожидается в 21.00 по местному времени (5.00 мск), сообщил РИА Новости источник в постпредстве РФ при ООН.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР."Планируем на 21.00", - сказал собеседник агентства.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, украина, сша, признание днр и лнр в россии