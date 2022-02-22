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Раскрыты положения договоров с ЛНР и ДНР по вопросам защиты безопасности

Раскрыты положения договоров с ЛНР и ДНР по вопросам защиты безопасности - РИА Новости, 22.02.2022

Раскрыты положения договоров с ЛНР и ДНР по вопросам защиты безопасности

Договоры с ЛНР и ДНР предусматривают, что РФ и республики будут тесно взаимодействовать в деле защиты суверенитета и безопасности друг друга, законопроект об... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T01:53

2022-02-22T01:53

2022-02-22T04:59

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Договоры с ЛНР и ДНР предусматривают, что РФ и республики будут тесно взаимодействовать в деле защиты суверенитета и безопасности друг друга, законопроект об этом направлен председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину. Документ опубликован на сайте базы законопроектов Госдумы."Договаривающиеся Стороны будут тесно взаимодействовать друг с другом в деле защиты суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности Российской Федерации и Луганской Народной Республики. Они будут безотлагательно консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению одной из Договаривающихся Сторон, возникнет угроза нападения на нее, в целях обеспечения совместной обороны, поддержания мира и взаимной безопасности", - говорится в статье 3 договора о сотрудничестве с ЛНР.Аналогичные положения договора касаются и ДНР.Дополняется, что РФ и республики будут совместно принимать все доступные меры для устранения угрозы миру и противодействия актам агрессии против них. Кроме того, проекты договоров дают право сторонам использовать вооруженными силами военную инфраструктуру и военные базы на своей территории.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, госдума рф, признание днр и лнр в россии