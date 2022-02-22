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В Тверской области объем конкурентных закупок в 2021 году вырос вдвое
В Тверской области объем конкурентных закупок в 2021 году вырос вдвое - РИА Новости, 22.02.2022
В Тверской области объем конкурентных закупок в 2021 году вырос вдвое
Объем конкурентных закупок товаров, работ и услуг органами государственной власти Тверской области в 2021 году увеличился почти в два раза, по сравнению с 2020... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T15:51
2022-02-22T15:51
2022-02-22T15:51
тверская область
тверская область
игорь руденя
жкх
экономика
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ТВЕРЬ, 22 фев – РИА Новости. Объем конкурентных закупок товаров, работ и услуг органами государственной власти Тверской области в 2021 году увеличился почти в два раза, по сравнению с 2020 годом, сообщает пресс-служба регионального правительства.Общий объем конкурентных закупок составил 64 миллиарда рублей. Этот рост обусловлен существенным увеличением объемов работ в дорожном хозяйстве и строительстве. В дорожном хозяйстве средства направлялись на обеспечение строительства, ремонта и содержания дорог, развитие системы пассажирских перевозок. В строительстве – на проектирование, ввод и ремонт объектов. В здравоохранении – на закупку лекарств, медицинского оборудования и изделий, деятельность санитарной авиации, борьбу с коронавирусной инфекцией.Губернатор поддержал предложения экспертов в части долгосрочного планирования государственных закупок, комплексного подхода в торгах при реализации крупных проектов в строительстве, поэтапного контроля сроков исполнения контрактов и другие инициативы.Особое внимание, по мнению Рудени, следует уделять развитию практики опережающих и долгосрочных закупок.Он также назвал важной задачей привлечение к участию в конкурсных процедурах производителей и поставщиков, являющихся налоговыми резидентами Тверской области. По итогам 2021 года доля контрактов с тверскими подрядчиками составила 55%, отметили в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тверская область, игорь руденя, жкх, экономика
ТВЕРЬ, 22 фев – РИА Новости. Объем конкурентных закупок товаров, работ и услуг органами государственной власти Тверской области в 2021 году увеличился почти в два раза, по сравнению с 2020 годом, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Общий объем конкурентных закупок составил 64 миллиарда рублей. Этот рост обусловлен существенным увеличением объемов работ в дорожном хозяйстве и строительстве. В дорожном хозяйстве средства направлялись на обеспечение строительства, ремонта и содержания дорог, развитие системы пассажирских перевозок. В строительстве – на проектирование, ввод и ремонт объектов. В здравоохранении – на закупку лекарств, медицинского оборудования и изделий, деятельность санитарной авиации, борьбу с коронавирусной инфекцией.
"Конкурентные процедуры – это один из инструментов решения задач социально-экономического развития региона, конкретных направлений и отраслей. Главные направления – своевременное проведение конкурентных процедур и подготовка документации. При этом важны правильно сформированные технические задания и документация. Это ключевые факторы привлечения к работе надежных, качественных, эффективных исполнителей", – сказал глава региона Игорь Руденя
на заседании областного правительства во вторник.
Губернатор поддержал предложения экспертов в части долгосрочного планирования государственных закупок, комплексного подхода в торгах при реализации крупных проектов в строительстве, поэтапного контроля сроков исполнения контрактов и другие инициативы.
Особое внимание, по мнению Рудени, следует уделять развитию практики опережающих и долгосрочных закупок.
Он также назвал важной задачей привлечение к участию в конкурсных процедурах производителей и поставщиков, являющихся налоговыми резидентами Тверской области
. По итогам 2021 года доля контрактов с тверскими подрядчиками составила 55%, отметили в пресс-службе.