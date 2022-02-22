https://ria.ru/20220222/zakupki-1774371691.html

В Тверской области объем конкурентных закупок в 2021 году вырос вдвое

В Тверской области объем конкурентных закупок в 2021 году вырос вдвое - РИА Новости, 22.02.2022

В Тверской области объем конкурентных закупок в 2021 году вырос вдвое

Объем конкурентных закупок товаров, работ и услуг органами государственной власти Тверской области в 2021 году увеличился почти в два раза, по сравнению с 2020... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:51

2022-02-22T15:51

2022-02-22T15:51

тверская область

тверская область

игорь руденя

жкх

экономика

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ТВЕРЬ, 22 фев – РИА Новости. Объем конкурентных закупок товаров, работ и услуг органами государственной власти Тверской области в 2021 году увеличился почти в два раза, по сравнению с 2020 годом, сообщает пресс-служба регионального правительства.Общий объем конкурентных закупок составил 64 миллиарда рублей. Этот рост обусловлен существенным увеличением объемов работ в дорожном хозяйстве и строительстве. В дорожном хозяйстве средства направлялись на обеспечение строительства, ремонта и содержания дорог, развитие системы пассажирских перевозок. В строительстве – на проектирование, ввод и ремонт объектов. В здравоохранении – на закупку лекарств, медицинского оборудования и изделий, деятельность санитарной авиации, борьбу с коронавирусной инфекцией.Губернатор поддержал предложения экспертов в части долгосрочного планирования государственных закупок, комплексного подхода в торгах при реализации крупных проектов в строительстве, поэтапного контроля сроков исполнения контрактов и другие инициативы.Особое внимание, по мнению Рудени, следует уделять развитию практики опережающих и долгосрочных закупок.Он также назвал важной задачей привлечение к участию в конкурсных процедурах производителей и поставщиков, являющихся налоговыми резидентами Тверской области. По итогам 2021 года доля контрактов с тверскими подрядчиками составила 55%, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220218/rudenya-1773494021.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверская область, игорь руденя, жкх, экономика