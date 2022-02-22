06:23 22.02.2022 (обновлено: 06:27 22.02.2022)
В Японии решительно осудили признание Россией ДНР и ЛНР
Премьер Японии Кисида: Токио решительно осуждает действия России по признанию ДНР и ЛНР
Фумио Кисида. Архивное фото
ТОКИО, 22 фев – РИА Новости. Правительство Японии решительно осуждает действия России по признанию самопровозглашенных республик Донбасса и считает это нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида, трансляцию пресс-конференции вел телеканал NHK.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
"Действия (России. – Прим. ред.) являются нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы не признаем подобные действия и решительно их осуждаем", — подчеркнул Кисида в ответ на вопрос журналистов относительно признания Россией ДНР и ЛНР.
Кисида также подчеркнул, что "действия России могут быть рассмотрены как нарушение существующих Минских договоренностей".
"Япония продолжит с высокой обеспокоенностью следить за развитием ситуации и намерена координировать ответные действия, в том числе введение санкций, с международным сообществом, в частности, странами "большой семерки", — добавил японский премьер.
Вместе с этим Кисида ушел от прямого ответа на вопрос журналистов, будет ли "Токио рассматривать признание Россией ДНР и ЛНР равнозначным вторжению на Украину".
Ранее во вторник схожий вопрос был задан главе МИД Японии Ёсимасе Хаяси. Японский министр также ушел от прямого ответа, назвав вопрос о том, считает ли Токио "отправку российских военных для так называемой миротворческой операции вторжением на Украину", "гипотетическим".
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Опубликовано: Никита Брыкин