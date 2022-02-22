https://ria.ru/20220222/yaponiya-1774230983.html

В Японии решительно осудили признание Россией ДНР и ЛНР

В Японии решительно осудили признание Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

В Японии решительно осудили признание Россией ДНР и ЛНР

Правительство Японии решительно осуждает действия России по признанию самопровозглашенных республик Донбасса и считает это нарушением суверенитета и... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T06:23

2022-02-22T06:23

2022-02-22T06:27

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ТОКИО, 22 фев – РИА Новости. Правительство Японии решительно осуждает действия России по признанию самопровозглашенных республик Донбасса и считает это нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида, трансляцию пресс-конференции вел телеканал NHK.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.Кисида также подчеркнул, что "действия России могут быть рассмотрены как нарушение существующих Минских договоренностей".Вместе с этим Кисида ушел от прямого ответа на вопрос журналистов, будет ли "Токио рассматривать признание Россией ДНР и ЛНР равнозначным вторжению на Украину".Ранее во вторник схожий вопрос был задан главе МИД Японии Ёсимасе Хаяси. Японский министр также ушел от прямого ответа, назвав вопрос о том, считает ли Токио "отправку российских военных для так называемой миротворческой операции вторжением на Украину", "гипотетическим".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/sozhalenie-1774226989.html

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Никита Брыкин

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Никита Брыкин

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