https://ria.ru/20220222/weeknd-1774150696.html

The Weeknd подготовил иммерсивный музыкальный спецвыпуск

The Weeknd подготовил иммерсивный музыкальный спецвыпуск - РИА Новости, 22.02.2022

The Weeknd подготовил иммерсивный музыкальный спецвыпуск

The Weeknd (Эйбел Тесфайе) подготовил иммерсивный музыкальный спецвыпуск, сообщает Variety. Шоу называется "The Dawn FM Experience" его покажут на стриминговом... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T06:35

2022-02-22T06:35

2022-02-22T06:52

культура

новости культуры

кино и сериалы

музыка

the weeknd (эйбел тесфайе)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767303684_0:0:2255:1268_1920x0_80_0_0_ffc3b7925eb180feb5829458d756c771.jpg

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. The Weeknd (Эйбел Тесфайе) подготовил иммерсивный музыкальный спецвыпуск, сообщает Variety. Шоу называется "The Dawn FM Experience" его покажут на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.Согласно описанию, проект "расширяет последний альбом The Weeknd "Dawn FM" до завораживающего визуального представления, создавая театральный перформанс, который погружает аудиторию в пугающий и мрачный мир".Релиз "Dawn FM" состоялся 7 января. На сайте агрегаторе рецензий Metacritic у пластики очень высокий рейтинг — 88 баллов. Эта оценка была сделана на основе 18 рецензий. И все они положительные.Спецвыпуск "The Dawn FM Experience" выйдет 26 февраля.

https://ria.ru/20220112/weeknd-1767459578.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, музыка, the weeknd (эйбел тесфайе)