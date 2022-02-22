06:35 22.02.2022 (обновлено: 06:52 22.02.2022)
The Weeknd подготовил иммерсивный музыкальный спецвыпуск
The Weeknd подготовил иммерсивный музыкальный спецвыпуск "The Dawn FM Experience"
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell The Weeknd
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. The Weeknd (Эйбел Тесфайе) подготовил иммерсивный музыкальный спецвыпуск, сообщает Variety. Шоу называется "The Dawn FM Experience" его покажут на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.
"Добро пожаловать в следующую фазу "Dawn FM" — потусторонний мир чистилища, где живые выступления, театр и перформанс сталкиваются ночью в клубе", — заявил The Weeknd.
Согласно описанию, проект "расширяет последний альбом The Weeknd "Dawn FM" до завораживающего визуального представления, создавая театральный перформанс, который погружает аудиторию в пугающий и мрачный мир".
Релиз "Dawn FM" состоялся 7 января. На сайте агрегаторе рецензий Metacritic у пластики очень высокий рейтинг — 88 баллов. Эта оценка была сделана на основе 18 рецензий. И все они положительные.
Спецвыпуск "The Dawn FM Experience" выйдет 26 февраля.
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Опубликовано: Елена Громова