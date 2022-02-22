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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220222/weeknd-1774150696.html
The Weeknd подготовил иммерсивный музыкальный спецвыпуск
The Weeknd подготовил иммерсивный музыкальный спецвыпуск - РИА Новости, 22.02.2022
The Weeknd подготовил иммерсивный музыкальный спецвыпуск
The Weeknd (Эйбел Тесфайе) подготовил иммерсивный музыкальный спецвыпуск, сообщает Variety. Шоу называется "The Dawn FM Experience" его покажут на стриминговом... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T06:35
2022-02-22T06:52
культура
новости культуры
кино и сериалы
музыка
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. The Weeknd (Эйбел Тесфайе) подготовил иммерсивный музыкальный спецвыпуск, сообщает Variety. Шоу называется "The Dawn FM Experience" его покажут на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.Согласно описанию, проект "расширяет последний альбом The Weeknd "Dawn FM" до завораживающего визуального представления, создавая театральный перформанс, который погружает аудиторию в пугающий и мрачный мир".Релиз "Dawn FM" состоялся 7 января. На сайте агрегаторе рецензий Metacritic у пластики очень высокий рейтинг — 88 баллов. Эта оценка была сделана на основе 18 рецензий. И все они положительные.Спецвыпуск "The Dawn FM Experience" выйдет 26 февраля.
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новости культуры, кино и сериалы, музыка, the weeknd (эйбел тесфайе)
06:35 22.02.2022 (обновлено: 06:52 22.02.2022)
 
The Weeknd подготовил иммерсивный музыкальный спецвыпуск

The Weeknd подготовил иммерсивный музыкальный спецвыпуск "The Dawn FM Experience"

© AP Photo / Invision/Richard Shotwell The Weeknd
 The Weeknd - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. The Weeknd (Эйбел Тесфайе) подготовил иммерсивный музыкальный спецвыпуск, сообщает Variety. Шоу называется "The Dawn FM Experience" его покажут на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.
"Добро пожаловать в следующую фазу "Dawn FM" — потусторонний мир чистилища, где живые выступления, театр и перформанс сталкиваются ночью в клубе", — заявил The Weeknd.
Согласно описанию, проект "расширяет последний альбом The Weeknd "Dawn FM" до завораживающего визуального представления, создавая театральный перформанс, который погружает аудиторию в пугающий и мрачный мир".
Релиз "Dawn FM" состоялся 7 января. На сайте агрегаторе рецензий Metacritic у пластики очень высокий рейтинг — 88 баллов. Эта оценка была сделана на основе 18 рецензий. И все они положительные.
Спецвыпуск "The Dawn FM Experience" выйдет 26 февраля.
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Опубликовано: Елена Громова
 
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