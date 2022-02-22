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Зеленский заявил, что Россия "легализовала" свое присутствие в Донбассе

Зеленский заявил, что Россия "легализовала" свое присутствие в Донбассе - РИА Новости, 22.02.2022

Зеленский заявил, что Россия "легализовала" свое присутствие в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram офиса, что российские власти решениями о признании независимости ДНР и ЛНР легализуют свои войска,... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T03:28

2022-02-22T03:28

2022-02-22T06:52

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КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram офиса, что российские власти решениями о признании независимости ДНР и ЛНР легализуют свои войска, которые якобы и так с 2014 года находятся в Донбассе."Сегодняшними и завтрашними возможными решениями РФ легализует свои войска, которые и так находились на территории Донбасса с 2014 года", - заявил Зеленский в своем видеообращении к гражданам.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/soglasheniya-1774220626.html

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

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