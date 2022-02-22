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Зеленский заявил, что Россия "легализовала" свое присутствие в Донбассе
Зеленский заявил, что Россия "легализовала" свое присутствие в Донбассе - РИА Новости, 22.02.2022
Зеленский заявил, что Россия "легализовала" свое присутствие в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram офиса, что российские власти решениями о признании независимости ДНР и ЛНР легализуют свои войска,... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T03:28
2022-02-22T06:52
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
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киев
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КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram офиса, что российские власти решениями о признании независимости ДНР и ЛНР легализуют свои войска, которые якобы и так с 2014 года находятся в Донбассе."Сегодняшними и завтрашними возможными решениями РФ легализует свои войска, которые и так находились на территории Донбасса с 2014 года", - заявил Зеленский в своем видеообращении к гражданам.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/soglasheniya-1774220626.html
https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, украина, оон, киев, владимир зеленский, признание днр и лнр в россии
03:28 22.02.2022 (обновлено: 06:52 22.02.2022)
 
Зеленский заявил, что Россия "легализовала" свое присутствие в Донбассе

Зеленский: Россия легализовала войска, которые находятся в Донбассе с 2014 года

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram офиса, что российские власти решениями о признании независимости ДНР и ЛНР легализуют свои войска, которые якобы и так с 2014 года находятся в Донбассе.
"Сегодняшними и завтрашними возможными решениями РФ легализует свои войска, которые и так находились на территории Донбасса с 2014 года", - заявил Зеленский в своем видеообращении к гражданам.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
03:24
Зеленский назвал признание ДНР и ЛНР "выходом из Минских соглашений"
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаООНКиевВладимир ЗеленскийПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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