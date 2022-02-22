02:13 22.02.2022 (обновлено: 06:48 22.02.2022)
США заявили, что "ввод" войск России в Донбасс не будет "новым шагом"
Белый дом: США не будут считать ввод войск России в Донбасс "новым шагом"
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. США пока не могут подтвердить сообщения СМИ о вводе российских войск в Донбасс, но не будут считать это "новым шагом", сказал высокопоставленный представитель американской администрации.
"Вход российских войск в Донбасс сам по себе не будет новым шагом, поскольку у России есть силы в Донбассе последние восемь лет", - сказал он в ходе телефонного брифинга.
"У меня нет информации для вас по поводу этих перемещений (войск)", - ответил чиновник на просьбу прокомментировать сообщения СМИ.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
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Опубликовано: Никита Стома