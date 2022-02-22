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США заявили, что "ввод" войск России в Донбасс не будет "новым шагом"

США заявили, что "ввод" войск России в Донбасс не будет "новым шагом" - РИА Новости, 22.02.2022

США заявили, что "ввод" войск России в Донбасс не будет "новым шагом"

США пока не могут подтвердить сообщения СМИ о вводе российских войск в Донбасс, но не будут считать это "новым шагом", сказал высокопоставленный представитель... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T02:13

2022-02-22T02:13

2022-02-22T06:48

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владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

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сша

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признание днр и лнр в россии

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. США пока не могут подтвердить сообщения СМИ о вводе российских войск в Донбасс, но не будут считать это "новым шагом", сказал высокопоставленный представитель американской администрации."У меня нет информации для вас по поводу этих перемещений (войск)", - ответил чиновник на просьбу прокомментировать сообщения СМИ.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

сша

вашингтон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, сша, вашингтон, признание днр и лнр в россии