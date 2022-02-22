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Депутат Госдумы оценил вероятность ввода российских войск в ЛНР и ДНР
Депутат Госдумы оценил вероятность ввода российских войск в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022
Депутат Госдумы оценил вероятность ввода российских войск в ЛНР и ДНР
Вероятность введения войск России на территорию республик Донбасса после ратификации договоров с ДНР и ЛНР является стопроцентной, считает глава комитета... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T00:27
2022-02-22T00:27
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Вероятность введения войск России на территорию республик Донбасса после ратификации договоров с ДНР и ЛНР является стопроцентной, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ и делам соотечественников Леонид Калашников.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а также договоры о помощи."Считаю, что она стопроцентная", - заявил РИА Новости глава комитета в ответ на вопрос о вероятности введения войск РФ на территорию республик после подписания ими договоров с Россией.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
россия
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Григорий Ивашкин
Григорий Ивашкин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
00:27 22.02.2022
 
Депутат Госдумы оценил вероятность ввода российских войск в ЛНР и ДНР

Депутат ГД Калашников назвал 100-процентной вероятность ввода российских войск в ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Леонид Калашников
Депутат Леонид Калашников - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутат Леонид Калашников . Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Вероятность введения войск России на территорию республик Донбасса после ратификации договоров с ДНР и ЛНР является стопроцентной, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ и делам соотечественников Леонид Калашников.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а также договоры о помощи.
"Считаю, что она стопроцентная", - заявил РИА Новости глава комитета в ответ на вопрос о вероятности введения войск РФ на территорию республик после подписания ими договоров с Россией.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Григорий Ивашкин
 
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