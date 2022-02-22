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Депутат Госдумы оценил вероятность ввода российских войск в ЛНР и ДНР

Депутат Госдумы оценил вероятность ввода российских войск в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022

Депутат Госдумы оценил вероятность ввода российских войск в ЛНР и ДНР

Вероятность введения войск России на территорию республик Донбасса после ратификации договоров с ДНР и ЛНР является стопроцентной, считает глава комитета... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T00:27

2022-02-22T00:27

2022-02-22T00:27

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Вероятность введения войск России на территорию республик Донбасса после ратификации договоров с ДНР и ЛНР является стопроцентной, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ и делам соотечественников Леонид Калашников.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а также договоры о помощи."Считаю, что она стопроцентная", - заявил РИА Новости глава комитета в ответ на вопрос о вероятности введения войск РФ на территорию республик после подписания ими договоров с Россией.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина