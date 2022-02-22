https://ria.ru/20220222/voyna-1774326112.html
Британия не будет воевать за Украину, заявил экс-глава Генштаба
Британия не будет воевать за Украину, заявил экс-глава Генштаба - РИА Новости, 22.02.2022
Британия не будет воевать за Украину, заявил экс-глава Генштаба
Великобритания хочет вернуть себе былое могущество, но воевать за Украину не станет, заявил в интервью РИА Новости бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004-2008)... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:37
2022-02-22T13:37
2022-02-22T13:37
в мире
великобритания
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польша
юрий балуевский
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости, Сергей Сафронов. Великобритания хочет вернуть себе былое могущество, но воевать за Украину не станет, заявил в интервью РИА Новости бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004-2008) генерал армии Юрий Балуевский.Так он прокомментировал анонсированное в феврале создание оборонного союза Великобритании, Польши и Украины."Британия хочет вернуть себе былое могущество. Им хочется кем-то порулить. Но пусть Украина не обольщается по поводу создания маленького НАТО. Британцы слишком хорошо живут, чтобы умирать за Украину. Это чисто политическая игра. Британцы как бы говорят: "Мы вас поддержим, но воевать за вас не будем", - сказал Балуевский.
https://ria.ru/20220222/britaniya-1774229559.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, украина, нато, польша, юрий балуевский
Британия не будет воевать за Украину, заявил экс-глава Генштаба
Генерал Балуевский: Британия хочет вернуть себе могущество, но воевать за Украину не будет