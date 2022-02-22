Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220222/voyna-1774326112.html
Британия не будет воевать за Украину, заявил экс-глава Генштаба
Британия не будет воевать за Украину, заявил экс-глава Генштаба - РИА Новости, 22.02.2022
Британия не будет воевать за Украину, заявил экс-глава Генштаба
Великобритания хочет вернуть себе былое могущество, но воевать за Украину не станет, заявил в интервью РИА Новости бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004-2008)... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:37
2022-02-22T13:37
в мире
великобритания
украина
нато
польша
юрий балуевский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774308308_0:0:2739:1541_1920x0_80_0_0_fe1e2bb75ce276887be32f0df129ba6a.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости, Сергей Сафронов. Великобритания хочет вернуть себе былое могущество, но воевать за Украину не станет, заявил в интервью РИА Новости бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004-2008) генерал армии Юрий Балуевский.Так он прокомментировал анонсированное в феврале создание оборонного союза Великобритании, Польши и Украины."Британия хочет вернуть себе былое могущество. Им хочется кем-то порулить. Но пусть Украина не обольщается по поводу создания маленького НАТО. Британцы слишком хорошо живут, чтобы умирать за Украину. Это чисто политическая игра. Британцы как бы говорят: "Мы вас поддержим, но воевать за вас не будем", - сказал Балуевский.
https://ria.ru/20220222/britaniya-1774229559.html
великобритания
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774308308_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f8d9e1b50d1f5b3717888896706433b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, украина, нато, польша, юрий балуевский
13:37 22.02.2022
 
Британия не будет воевать за Украину, заявил экс-глава Генштаба

Генерал Балуевский: Британия хочет вернуть себе могущество, но воевать за Украину не будет

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГенерал армии Юрий Балуевский
Генерал армии Юрий Балуевский - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Генерал армии Юрий Балуевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости, Сергей Сафронов. Великобритания хочет вернуть себе былое могущество, но воевать за Украину не станет, заявил в интервью РИА Новости бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004-2008) генерал армии Юрий Балуевский.
Так он прокомментировал анонсированное в феврале создание оборонного союза Великобритании, Польши и Украины.
"Британия хочет вернуть себе былое могущество. Им хочется кем-то порулить. Но пусть Украина не обольщается по поводу создания маленького НАТО. Британцы слишком хорошо живут, чтобы умирать за Украину. Это чисто политическая игра. Британцы как бы говорят: "Мы вас поддержим, но воевать за вас не будем", - сказал Балуевский.
Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
06:04
В Британии предупредили Россию о "суровых последствиях" из-за ДНР и ЛНР
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреВеликобританияУкраинаНАТОПольшаЮрий Балуевский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала