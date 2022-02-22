https://ria.ru/20220222/voyna-1774326112.html

Британия не будет воевать за Украину, заявил экс-глава Генштаба

Британия не будет воевать за Украину, заявил экс-глава Генштаба - РИА Новости, 22.02.2022

Британия не будет воевать за Украину, заявил экс-глава Генштаба

Великобритания хочет вернуть себе былое могущество, но воевать за Украину не станет, заявил в интервью РИА Новости бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004-2008)... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:37

2022-02-22T13:37

2022-02-22T13:37

в мире

великобритания

украина

нато

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юрий балуевский

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости, Сергей Сафронов. Великобритания хочет вернуть себе былое могущество, но воевать за Украину не станет, заявил в интервью РИА Новости бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004-2008) генерал армии Юрий Балуевский.Так он прокомментировал анонсированное в феврале создание оборонного союза Великобритании, Польши и Украины."Британия хочет вернуть себе былое могущество. Им хочется кем-то порулить. Но пусть Украина не обольщается по поводу создания маленького НАТО. Британцы слишком хорошо живут, чтобы умирать за Украину. Это чисто политическая игра. Британцы как бы говорят: "Мы вас поддержим, но воевать за вас не будем", - сказал Балуевский.

https://ria.ru/20220222/britaniya-1774229559.html

великобритания

украина

польша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, великобритания, украина, нато, польша, юрий балуевский