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Небензя призвал сосредоточиться на том, как избежать войны на Украине

Небензя призвал сосредоточиться на том, как избежать войны на Украине - РИА Новости, 22.02.2022

Небензя призвал сосредоточиться на том, как избежать войны на Украине

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал коллег по Совбезу сосредоточиться на том, как избежать войны на Украине и как заставить Киев прекратить обстрелы... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T07:26

2022-02-22T07:26

2022-02-22T07:26

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ООН, 22 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал коллег по Совбезу сосредоточиться на том, как избежать войны на Украине и как заставить Киев прекратить обстрелы Донбасса."Мы выслушали сейчас ряд весьма эмоциональных заявлений, категоричных оценок и далеко идущих выводов в связи с сегодняшним подписанием президентом России указов о признании Луганской и Донецкой народных республик. Оставлю прямые выпады в наш адрес без реакции, сейчас важно сконцентрироваться на том, как избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы и провокации против Донецка и Луганска", - сказал постпред.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/oon-1774234455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

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