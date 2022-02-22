Небензя призвал сосредоточиться на том, как избежать войны на Украине
Небензя призвал коллег по СБ ООН сосредоточиться на том, как избежать войны на Украине
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
ООН, 22 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал коллег по Совбезу сосредоточиться на том, как избежать войны на Украине и как заставить Киев прекратить обстрелы Донбасса.
"Мы выслушали сейчас ряд весьма эмоциональных заявлений, категоричных оценок и далеко идущих выводов в связи с сегодняшним подписанием президентом России указов о признании Луганской и Донецкой народных республик. Оставлю прямые выпады в наш адрес без реакции, сейчас важно сконцентрироваться на том, как избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы и провокации против Донецка и Луганска", - сказал постпред.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Никита Стома