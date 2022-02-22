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Небензя призвал сосредоточиться на том, как избежать войны на Украине
Небензя призвал сосредоточиться на том, как избежать войны на Украине - РИА Новости, 22.02.2022
Небензя призвал сосредоточиться на том, как избежать войны на Украине
Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал коллег по Совбезу сосредоточиться на том, как избежать войны на Украине и как заставить Киев прекратить обстрелы... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T07:26
2022-02-22T07:26
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
россия
ростовская область
луганская народная республика
василий небензя
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ООН, 22 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал коллег по Совбезу сосредоточиться на том, как избежать войны на Украине и как заставить Киев прекратить обстрелы Донбасса."Мы выслушали сейчас ряд весьма эмоциональных заявлений, категоричных оценок и далеко идущих выводов в связи с сегодняшним подписанием президентом России указов о признании Луганской и Донецкой народных республик. Оставлю прямые выпады в наш адрес без реакции, сейчас важно сконцентрироваться на том, как избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы и провокации против Донецка и Луганска", - сказал постпред.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, ростовская область, луганская народная республика, василий небензя, оон, признание днр и лнр в россии
07:26 22.02.2022
 
Небензя призвал сосредоточиться на том, как избежать войны на Украине

Небензя призвал коллег по СБ ООН сосредоточиться на том, как избежать войны на Украине

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал коллег по Совбезу сосредоточиться на том, как избежать войны на Украине и как заставить Киев прекратить обстрелы Донбасса.
"Мы выслушали сейчас ряд весьма эмоциональных заявлений, категоричных оценок и далеко идущих выводов в связи с сегодняшним подписанием президентом России указов о признании Луганской и Донецкой народных республик. Оставлю прямые выпады в наш адрес без реакции, сейчас важно сконцентрироваться на том, как избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы и провокации против Донецка и Луганска", - сказал постпред.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
07:11
Небензя обвинил коллег по СБ ООН в желании "похоронить" Минские соглашения
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРоссияРостовская областьЛуганская Народная РеспубликаВасилий НебензяООНПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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