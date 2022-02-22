Кулеба попросил Британию о дополнительных поставках вооружения
Глава МИД Украины Кулеба попросил Британию о дополнительных поставках вооружения
© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины
Украинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины
КИЕВ, 22 фев – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что попросил Великобританию о дополнительном оборонном оружии и намерен попросить об этом США.
"Сегодня утром я послал письмо в адрес министра иностранных дел Великобритании с просьбой о предоставлении дополнительного оборонного вооружения Украине. С такой же просьбой я буду сегодня обращаться к своим собеседникам в США", - сказал Кулеба на брифинге во вторник.
Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.
14 февраля, 08:00США тащат Украину на войну
Опубликовано: Ольга Филиппова