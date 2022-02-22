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Кулеба попросил Британию о дополнительных поставках вооружения

Кулеба попросил Британию о дополнительных поставках вооружения - РИА Новости, 22.02.2022

Кулеба попросил Британию о дополнительных поставках вооружения

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что попросил Великобританию о дополнительном оборонном оружии и намерен попросить об этом США. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T21:44

2022-02-22T21:44

2022-02-22T21:44

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КИЕВ, 22 фев – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что попросил Великобританию о дополнительном оборонном оружии и намерен попросить об этом США."Сегодня утром я послал письмо в адрес министра иностранных дел Великобритании с просьбой о предоставлении дополнительного оборонного вооружения Украине. С такой же просьбой я буду сегодня обращаться к своим собеседникам в США", - сказал Кулеба на брифинге во вторник.Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

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великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, дмитрий кулеба, великобритания, сша