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Кулеба попросил Британию о дополнительных поставках вооружения
Кулеба попросил Британию о дополнительных поставках вооружения - РИА Новости, 22.02.2022
Кулеба попросил Британию о дополнительных поставках вооружения
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что попросил Великобританию о дополнительном оборонном оружии и намерен попросить об этом США. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T21:44
2022-02-22T21:44
в мире
украина
дмитрий кулеба
великобритания
сша
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КИЕВ, 22 фев – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что попросил Великобританию о дополнительном оборонном оружии и намерен попросить об этом США."Сегодня утром я послал письмо в адрес министра иностранных дел Великобритании с просьбой о предоставлении дополнительного оборонного вооружения Украине. С такой же просьбой я буду сегодня обращаться к своим собеседникам в США", - сказал Кулеба на брифинге во вторник.Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
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Ольга Филиппова
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в мире, украина, дмитрий кулеба, великобритания, сша
21:44 22.02.2022
 
Кулеба попросил Британию о дополнительных поставках вооружения

Глава МИД Украины Кулеба попросил Британию о дополнительных поставках вооружения

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины
Украинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины
Читать ria.ru в
КИЕВ, 22 фев – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что попросил Великобританию о дополнительном оборонном оружии и намерен попросить об этом США.
"Сегодня утром я послал письмо в адрес министра иностранных дел Великобритании с просьбой о предоставлении дополнительного оборонного вооружения Украине. С такой же просьбой я буду сегодня обращаться к своим собеседникам в США", - сказал Кулеба на брифинге во вторник.
Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 08:00
США тащат Украину на войну
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреУкраинаДмитрий КулебаВеликобританияСША
 
 
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