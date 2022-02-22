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МККК сообщил об острой нехватке воды в Донецке из-за боевых действий

МККК сообщил об острой нехватке воды в Донецке из-за боевых действий - РИА Новости, 22.02.2022

МККК сообщил об острой нехватке воды в Донецке из-за боевых действий

В Донецке наблюдается острая нехватка воды, сообщил Международный комитет Красного Креста. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T17:46

2022-02-22T17:46

2022-02-22T23:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

международный комитет красного креста (мккк)

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Донецке наблюдается острая нехватка воды, сообщил Международный комитет Красного Креста."Мы предпринимаем действия в связи с острой нехваткой воды в Донецке, возникшей из-за активных боевых действий, приведших к выходу из строя нескольких станций водоснабжения и трубопроводов. <…> Мы призываем все стороны беречь важнейшие объекты инфраструктуры", — говорится в заявлении организации.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков и объявили эвакуацию мирных жителей в российские регионы. Девятнадцатого февраля лидеры республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Владимир Путин накануне после заседания Совбеза заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе. В своих указах президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках Вооруженными силами России.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Москвой.США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними. Сирия, напротив, выразила готовность признать республики и работать над установлением дипломатических отношений.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, международный комитет красного креста (мккк)