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Венгрия передислоцирует войска на восток страны
Венгрия передислоцирует войска на восток страны - РИА Новости, 22.02.2022
Венгрия передислоцирует войска на восток страны
Венгрия передислоцирует войска в восточную часть страны на фоне ситуации с Украиной и считает, что нужно быть готовыми к потокам беженцев, заявил министр... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T16:38
2022-02-22T16:51
венгрия
украина
в мире
бук (зенитный ракетный комплекс)
нато
киев
джо байден
андрей руденко
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Венгрия передислоцирует войска в восточную часть страны на фоне ситуации с Украиной и считает, что нужно быть готовыми к потокам беженцев, заявил министр обороны страны Тибор Бенке.Как сообщает местный телеканал M1, Бенке подчеркнул, что первые части могут отправиться во вторник днем, поэтому на дорогах страны ожидается движение военных.По словам Бенке, если "ситуация на Украине обострится и война будет не только на востоке, она может распространиться и на Закарпатье, поэтому венгерские ВС должны быть готовы к приходу беженцев"."Задача венгерских вооруженных сил двойная: одна - обеспечение и помощь в решении гуманитарных задач, а другая - закрытие границы с Венгрией и обеспечение того, чтобы ни одна вооруженная группа не могла проникнуть в Венгрию. С этой целью я приказал разместить в восточной части Венгрии достаточное количество хорошо оснащенных вооруженных сил. Другими словами, границу нужно укреплять", - сказал Бенке.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними. Сирия, напротив, выразила готовность признать ДНР и ЛНР и работать над установлением дипломатических отношений.Во вторник утром глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе не меняется: продолжаются обстрелы и провокационные действия со стороны вооруженных формирований Украины. По данным Народной милиции ДНР, украинские силовики усилили группировку ПВО в регионе, развернув там зенитные ракетные комплексы "Бук-М1".
https://ria.ru/20220213/vengriya-1772568733.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220212/orban-1772510497.html
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венгрия, украина, в мире, бук (зенитный ракетный комплекс), нато, киев, джо байден, андрей руденко, ситуация в днр и лнр
16:38 22.02.2022 (обновлено: 16:51 22.02.2022)
 
Венгрия передислоцирует войска на восток страны

В Минобороны Венгрии заявили, что надо быть готовыми к потокам беженцев из Украины

© AP Photo / MTI /Zsolt SzigetvaryЗдание парламента в Будапеште
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / MTI /Zsolt Szigetvary
Здание парламента в Будапеште
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Венгрия передислоцирует войска в восточную часть страны на фоне ситуации с Украиной и считает, что нужно быть готовыми к потокам беженцев, заявил министр обороны страны Тибор Бенке.
Как сообщает местный телеканал M1, Бенке подчеркнул, что первые части могут отправиться во вторник днем, поэтому на дорогах страны ожидается движение военных.
По словам Бенке, если "ситуация на Украине обострится и война будет не только на востоке, она может распространиться и на Закарпатье, поэтому венгерские ВС должны быть готовы к приходу беженцев".
"Задача венгерских вооруженных сил двойная: одна - обеспечение и помощь в решении гуманитарных задач, а другая - закрытие границы с Венгрией и обеспечение того, чтобы ни одна вооруженная группа не могла проникнуть в Венгрию. С этой целью я приказал разместить в восточной части Венгрии достаточное количество хорошо оснащенных вооруженных сил. Другими словами, границу нужно укреплять", - сказал Бенке.
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Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.
США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними. Сирия, напротив, выразила готовность признать ДНР и ЛНР и работать над установлением дипломатических отношений.
Во вторник утром глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе не меняется: продолжаются обстрелы и провокационные действия со стороны вооруженных формирований Украины. По данным Народной милиции ДНР, украинские силовики усилили группировку ПВО в регионе, развернув там зенитные ракетные комплексы "Бук-М1".
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
ВенгрияУкраинаВ миреБук (зенитный ракетный комплекс)НАТОКиевДжо БайденАндрей РуденкоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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