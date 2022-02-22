В Венесуэле прокомментировали признание независимости ДНР и ЛНР
Венесуэльский политик Даса: признание ДНР и ЛНР является способом решить конфликт
© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкПротесты против санкционной политики США в Венесуэле
Протесты против санкционной политики США в Венесуэле
КАРАКАС, 22 фев - РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик направлено на решение конфликта у российских границ, в который вмешивается НАТО, заявил РИА Новости депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Рой Даса.
"Решение, принятое президентом Путиным, связано с поиском дипломатического выхода перед возможным разговором с президентом Соединенных Штатов", — заявил депутат, представляющий в парламенте Комиссию по международным делам правящей Единой социалистической партии.
Елисейский дворец ранее сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит президентов России и США, указывалось, что обе стороны приняли предложение. Отмечалось, что саммит может пройти только в том случае, "если Россия не вторгнется на Украину". Подобные планы по эскалации Россия категорически отвергает. Елисейский дворец также сообщал, что повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля.
По словам Дасы, оценивая решение российского президента о признании ЛНР и ДНР, следует учитывать пропагандистскую кампанию против России со Штатов и их союзников по НАТО и формирование соответствующей линии защиты.
"Я думаю, что в конечном итоге президент Владимир Путин пытается открыть путь переговорам, в которых может быть признано право Российской Федерации на сохранение своей независимости и на сохранение мира в регионе", — добавил депутат.
Президент России 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
"Эта инициатива выдвигается в условиях крайней опасности сценария, противоположного дипломатии - вооруженного конфликта с неясными пока целями и масштабами, которого не хотел бы никто из здравомыслящих людей", - отметил Даса.
Политик счел маловероятным немедленное признание независимости ДНР и ЛНР другими странами, учитывая, что конфликт на Украине находится в разгаре.
"Уровень конфронтации достиг очень деликатной точки, потому что нарушаются "красные линии" в противостоянии НАТО и России. Если конфликт получит дипломатическое решение, которое мы хотели бы видеть, ситуация на Украине может быть переиграна, поскольку сейчас она политически, военно- и дипломатически оккупирована НАТО", - добавил эксперт.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Опубликовано: Екатерина Зайцева