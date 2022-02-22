https://ria.ru/20220222/vdokhnoviteli-1774262055.html

Как мотивировать ребенка, если он "ничего не хочет"?

Как мотивировать ребенка, если он "ничего не хочет"? - РИА Новости, 22.02.2022

Как мотивировать ребенка, если он "ничего не хочет"?

Вероятно, каждый родитель хочет мотивировать своего ребенка на учебу и "достижения". Но вместо этого в ход часто идут принуждение, давление или вовсе навязывание своего мнения. Это происходит от незнания, как можно не заставлять, а вдохновлять. Рассказываем, как от принуждения перейти к увлеченности и искреннему энтузиазму ребенка.

2022-02-22T11:00

2022-02-22T11:00

2022-02-22T13:52

это надолго

общество

психология

воспитание детей

подкаст

социальный навигатор

детские вопросы

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Как мотивировать ребенка, если он "ничего не хочет"? Вероятно, каждый родитель хочет мотивировать своего ребенка на учебу и "достижения". Но вместо этого в ход часто идут принуждение, давление или вовсе навязывание своего мнения. Это происходит от незнания, как можно не заставлять, а вдохновлять. Рассказываем как от принуждения перейти к увлеченности и искреннему энтузиазму ребенка. audio/mpeg

Как мотивировать ребенка, если он "ничего не хочет"? Вероятно, каждый родитель хочет мотивировать своего ребенка на учебу и "достижения". Но вместо этого в ход часто идут принуждение, давление или вовсе навязывание своего мнения. Это происходит от незнания, как можно не заставлять, а вдохновлять. Рассказываем как от принуждения перейти к увлеченности и искреннему энтузиазму ребенка. audio/mpeg

О том, как правильно мотивировать ребенка на достижения рассказывает руководитель Всероссийского движения "Вдохновители" Михаил Палей.С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде. Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.01:40 Почему школьники "ничего не хотят"?03:20 О детском выгорании: что это и почему происходит?06:20 Грань между мотивацией и давлением07:30 О "сомнительных" для родителей достижениях12:40 Прием "Как классно, что ты пришел" и "налюбливание ребенка"18:50 "Очень важно попадание в правильное окружение"20:00 Где найти мотивирующую среду в регионах?23:00 Как вдохновить ребенка: 5 пунктовЭпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, психология, воспитание детей, подкаст, аудио, социальный навигатор, детские вопросы