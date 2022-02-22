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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220222/vaktsinatsiya-1774345213.html
Попова призвала вакцинироваться, несмотря на улучшение эпидситуации
Попова призвала вакцинироваться, несмотря на улучшение эпидситуации - РИА Новости, 22.02.2022
Попова призвала вакцинироваться, несмотря на улучшение эпидситуации
Улучшение эпидситуации не является основанием для отказа от вакцинации и мер, которые уже разработаны, их нужно соблюдать, сообщила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:23
2022-02-22T14:29
общество
вакцинация россиян от covid-19
анна попова
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Улучшение эпидситуации не является основанием для отказа от вакцинации и мер, которые уже разработаны, их нужно соблюдать, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Очевидное улучшение эпидситуации на сегодня не является основанием для того, чтобы не продолжать привычную кампанию или отказаться от тех мер, которые сегодня уже приняты и разработаны. Сегодня их нужно соблюдать неукоснительно", - отметила Попова на президиуме координационного совета при правительстве.
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общество, вакцинация россиян от covid-19, анна попова, коронавирус в россии
14:23 22.02.2022 (обновлено: 14:29 22.02.2022)
 
Попова призвала вакцинироваться, несмотря на улучшение эпидситуации

Попова: улучшение эпидситуации не является основанием для отказа от вакцинации

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М")
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак-М (Спутник М) - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М")
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Улучшение эпидситуации не является основанием для отказа от вакцинации и мер, которые уже разработаны, их нужно соблюдать, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Очевидное улучшение эпидситуации на сегодня не является основанием для того, чтобы не продолжать привычную кампанию или отказаться от тех мер, которые сегодня уже приняты и разработаны. Сегодня их нужно соблюдать неукоснительно", - отметила Попова на президиуме координационного совета при правительстве.
Главный государственный санитарный врач России Анна Попова - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
14:00Распространение коронавируса
Попова допустила смягчение ограничений по COVID-19
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Распространение коронавирусаОбществоВакцинация россиян от COVID-19Анна ПоповаКоронавирус в России
 
 
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