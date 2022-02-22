https://ria.ru/20220222/vaktsinatsiya-1774345213.html

Попова призвала вакцинироваться, несмотря на улучшение эпидситуации

Попова призвала вакцинироваться, несмотря на улучшение эпидситуации - РИА Новости, 22.02.2022

Попова призвала вакцинироваться, несмотря на улучшение эпидситуации

Улучшение эпидситуации не является основанием для отказа от вакцинации и мер, которые уже разработаны, их нужно соблюдать, сообщила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:23

2022-02-22T14:23

2022-02-22T14:29

общество

вакцинация россиян от covid-19

анна попова

распространение коронавируса

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770498320_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_78e7819fcbfd704bbe5eb1a526845980.jpg

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Улучшение эпидситуации не является основанием для отказа от вакцинации и мер, которые уже разработаны, их нужно соблюдать, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Очевидное улучшение эпидситуации на сегодня не является основанием для того, чтобы не продолжать привычную кампанию или отказаться от тех мер, которые сегодня уже приняты и разработаны. Сегодня их нужно соблюдать неукоснительно", - отметила Попова на президиуме координационного совета при правительстве.

https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774336866.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, вакцинация россиян от covid-19, анна попова, коронавирус в россии