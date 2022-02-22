https://ria.ru/20220222/vaktsinatsiya-1774345213.html
Попова призвала вакцинироваться, несмотря на улучшение эпидситуации
Попова призвала вакцинироваться, несмотря на улучшение эпидситуации - РИА Новости, 22.02.2022
Попова призвала вакцинироваться, несмотря на улучшение эпидситуации
Улучшение эпидситуации не является основанием для отказа от вакцинации и мер, которые уже разработаны, их нужно соблюдать, сообщила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:23
2022-02-22T14:23
2022-02-22T14:29
общество
вакцинация россиян от covid-19
анна попова
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Улучшение эпидситуации не является основанием для отказа от вакцинации и мер, которые уже разработаны, их нужно соблюдать, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Очевидное улучшение эпидситуации на сегодня не является основанием для того, чтобы не продолжать привычную кампанию или отказаться от тех мер, которые сегодня уже приняты и разработаны. Сегодня их нужно соблюдать неукоснительно", - отметила Попова на президиуме координационного совета при правительстве.
https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774336866.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вакцинация россиян от covid-19, анна попова, коронавирус в россии
14:23 22.02.2022 (обновлено: 14:29 22.02.2022)
Попова призвала вакцинироваться, несмотря на улучшение эпидситуации
Попова: улучшение эпидситуации не является основанием для отказа от вакцинации