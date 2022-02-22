https://ria.ru/20220222/ukraina-1774420858.html

Глава МИД Украины поблагодарил партнеров за санкции против России

Глава МИД Украины поблагодарил партнеров за санкции против России - РИА Новости, 22.02.2022

Глава МИД Украины поблагодарил партнеров за санкции против России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил партнеров за санкции против РФ за решение о признании ДНР и ЛНР и заявил, что нужны новые санкции. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T18:16

2022-02-22T18:16

2022-02-22T18:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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россия

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донбасс

санкции в отношении россии

владимир зеленский

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КИЕВ, 22 фев – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил партнеров за санкции против РФ за решение о признании ДНР и ЛНР и заявил, что нужны новые санкции."Мы также говорим о санкциях. Сейчас ключевое, что могут сделать в этот момент партнеры – это начать применять санкции против РФ. Вы видите, что работа президента, дипломатии дает конкретные результаты. Мы действительно прошли фазу, когда достаточно оглашать заявления с поддержкой Украины, нужно принимать решения. Буквально вчера первые решения начали появляться. Сегодня их будет больше. Против РФ будут применены санкции. Это первая волна санкций…Я официально поблагодарил коллег…Но нужно еще больше санкций", - сказал Кулеба на брифинге из Вашингтона, который транслировался на телеканале "Украина 24".Вместе с тем Кулеба заявил, что в ЕС есть консенсус по применения жесткого пакета санкций к РФ, обсуждается вопрос, что будет "спусковым крючком" их применения, намерен обсудить это с госсекретарем США Энтони Блинкеном.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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