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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/ukraina-1774420858.html
Глава МИД Украины поблагодарил партнеров за санкции против России
Глава МИД Украины поблагодарил партнеров за санкции против России - РИА Новости, 22.02.2022
Глава МИД Украины поблагодарил партнеров за санкции против России
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил партнеров за санкции против РФ за решение о признании ДНР и ЛНР и заявил, что нужны новые санкции. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T18:16
2022-02-22T18:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
признание днр и лнр в россии
донбасс
санкции в отношении россии
владимир зеленский
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КИЕВ, 22 фев – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил партнеров за санкции против РФ за решение о признании ДНР и ЛНР и заявил, что нужны новые санкции."Мы также говорим о санкциях. Сейчас ключевое, что могут сделать в этот момент партнеры – это начать применять санкции против РФ. Вы видите, что работа президента, дипломатии дает конкретные результаты. Мы действительно прошли фазу, когда достаточно оглашать заявления с поддержкой Украины, нужно принимать решения. Буквально вчера первые решения начали появляться. Сегодня их будет больше. Против РФ будут применены санкции. Это первая волна санкций…Я официально поблагодарил коллег…Но нужно еще больше санкций", - сказал Кулеба на брифинге из Вашингтона, который транслировался на телеканале "Украина 24".Вместе с тем Кулеба заявил, что в ЕС есть консенсус по применения жесткого пакета санкций к РФ, обсуждается вопрос, что будет "спусковым крючком" их применения, намерен обсудить это с госсекретарем США Энтони Блинкеном.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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в мире, украина, россия, признание днр и лнр в россии, донбасс, санкции в отношении россии, владимир зеленский, энтони блинкен, андрей руденко, ростовская область, киев
18:16 22.02.2022 (обновлено: 18:43 22.02.2022)
 
Глава МИД Украины поблагодарил партнеров за санкции против России

МИД Украины поблагодарил партнеров за санкции против России и призвал ввести новые

© РИА НовостиМинистерство иностранных дел Украины
Министерство иностранных дел Украины - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости
Министерство иностранных дел Украины . Архивное фото
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КИЕВ, 22 фев – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил партнеров за санкции против РФ за решение о признании ДНР и ЛНР и заявил, что нужны новые санкции.
"Мы также говорим о санкциях. Сейчас ключевое, что могут сделать в этот момент партнеры – это начать применять санкции против РФ. Вы видите, что работа президента, дипломатии дает конкретные результаты. Мы действительно прошли фазу, когда достаточно оглашать заявления с поддержкой Украины, нужно принимать решения. Буквально вчера первые решения начали появляться. Сегодня их будет больше. Против РФ будут применены санкции. Это первая волна санкций…Я официально поблагодарил коллег…Но нужно еще больше санкций", - сказал Кулеба на брифинге из Вашингтона, который транслировался на телеканале "Украина 24".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 18:12
Глава МИД Украины призвал предоставить Киеву членство в ЕС
Вместе с тем Кулеба заявил, что в ЕС есть консенсус по применения жесткого пакета санкций к РФ, обсуждается вопрос, что будет "спусковым крючком" их применения, намерен обсудить это с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияПризнание ДНР и ЛНР в РоссииДонбассСанкции в отношении РоссииВладимир ЗеленскийЭнтони БлинкенАндрей РуденкоРостовская областьКиев
 
 
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