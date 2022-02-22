https://ria.ru/20220222/ukraina-1774345302.html
Берлин назвал решение по отказу от поставок вооружения Киеву неизменным
Берлин назвал решение по отказу от поставок вооружения Киеву неизменным - РИА Новости, 22.02.2022
Берлин назвал решение по отказу от поставок вооружения Киеву неизменным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "неизменной ситуацией" отказ Берлина от поставок вооружения Киеву. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:24
2022-02-22T14:24
2022-02-22T14:40
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БЕРЛИН, 22 фев – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "неизменной ситуацией" отказ Берлина от поставок вооружения Киеву."Это неизменная ситуация", - сказал Шольц на брифинге в Берлине, отвечая на соответствующий вопрос.Между Берлином и Киевом в последнее время обострился конфликт по поводу поставок вооружений. Берлин не поставляет летальное оружие в кризисные регионы, в том числе на Украину, украинские власти просят правительство ФРГ пересмотреть эту политику, предупреждая, что ее неизменность можно сказаться на двусторонних отношениях. На этом фоне Германия, как подчеркивалось в ответ на просьбу Киева, решила поставить Украине пять тысяч касок, что в ряде немецких СМИ натолкнулось на критику. Большинство немцев, по опросам общественного мнения, против поставок оружия Украине.
https://ria.ru/20220222/voyna-1774326112.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, берлин (город), цены на нефть, украина, киев
14:24 22.02.2022 (обновлено: 14:40 22.02.2022)
Берлин назвал решение по отказу от поставок вооружения Киеву неизменным
Канцлер ФРГ Шольц назвал отказ Берлина от поставок вооружения Киеву "неизменной ситуацией"