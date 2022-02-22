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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Берлин назвал решение по отказу от поставок вооружения Киеву неизменным
Берлин назвал решение по отказу от поставок вооружения Киеву неизменным - РИА Новости, 22.02.2022
Берлин назвал решение по отказу от поставок вооружения Киеву неизменным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "неизменной ситуацией" отказ Берлина от поставок вооружения Киеву. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:24
2022-02-22T14:40
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в мире
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 22 фев – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "неизменной ситуацией" отказ Берлина от поставок вооружения Киеву."Это неизменная ситуация", - сказал Шольц на брифинге в Берлине, отвечая на соответствующий вопрос.Между Берлином и Киевом в последнее время обострился конфликт по поводу поставок вооружений. Берлин не поставляет летальное оружие в кризисные регионы, в том числе на Украину, украинские власти просят правительство ФРГ пересмотреть эту политику, предупреждая, что ее неизменность можно сказаться на двусторонних отношениях. На этом фоне Германия, как подчеркивалось в ответ на просьбу Киева, решила поставить Украине пять тысяч касок, что в ряде немецких СМИ натолкнулось на критику. Большинство немцев, по опросам общественного мнения, против поставок оружия Украине.
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Мадина Моргоева
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в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, берлин (город), цены на нефть, украина, киев
14:24 22.02.2022 (обновлено: 14:40 22.02.2022)
 
Берлин назвал решение по отказу от поставок вооружения Киеву неизменным

Канцлер ФРГ Шольц назвал отказ Берлина от поставок вооружения Киеву "неизменной ситуацией"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц
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БЕРЛИН, 22 фев – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "неизменной ситуацией" отказ Берлина от поставок вооружения Киеву.
"Это неизменная ситуация", - сказал Шольц на брифинге в Берлине, отвечая на соответствующий вопрос.
Между Берлином и Киевом в последнее время обострился конфликт по поводу поставок вооружений. Берлин не поставляет летальное оружие в кризисные регионы, в том числе на Украину, украинские власти просят правительство ФРГ пересмотреть эту политику, предупреждая, что ее неизменность можно сказаться на двусторонних отношениях. На этом фоне Германия, как подчеркивалось в ответ на просьбу Киева, решила поставить Украине пять тысяч касок, что в ряде немецких СМИ натолкнулось на критику. Большинство немцев, по опросам общественного мнения, против поставок оружия Украине.
Генерал армии Юрий Балуевский - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
13:37
Британия не будет воевать за Украину, заявил экс-глава Генштаба
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
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